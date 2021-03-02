孫大千批鄭文燦為捍衛藻礁做什麼？　當不成幫手也別成為殺手吧

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中油欲在桃園大潭藻礁興建第三天然氣接收站，引發生態浩劫，環團因此發起「珍愛藻礁」公投連署捍衛環境。對此，前立委孫大千批評桃園市長鄭文燦，除了出一張嘴，到底為了捍衛桃園藻礁做了什麼努力呢？

孫大千指出，桃園藻礁不僅僅是桃園市民的驕傲，更是台灣重要的自然資產，以及地球稀有的生態環境。國際保育組織Mission Blue更列為東亞第一個生態希望熱點。

孫大千表示，鄭文燦身為桃園市長「絕對不可能不知道」，桃園藻礁生態系北起大園的竹圍漁港，南到觀音的永安漁港，而絕對不僅僅是民進黨口中的觀新藻礁。藻礁生態系只要受到外來些微的污染和破壞，就可能造成具有世界自然遺產價值、同時極富觀光產值的藻礁景觀的全面滅絕。

孫大千強調，目前調整過後的「迴避替代修正方案」，就算將開發面積減至23公頃，實際影響總水域面積高達913公頃，仍然會對藻礁生態系造成重大的影響。而一旦大潭藻礁不保，蔡英文口口聲聲說「藻礁永存」的觀新藻礁也將受到波及，連帶一同終結。

孫大千諷刺，鄭文燦號稱民進黨的「二阿哥」，在黨內影響力喊水會結凍，不但不力挽狂瀾，扭轉決策，反而還將錯就錯，毫無作為，就算當不成藻礁幫手，也不必成為藻礁殺手吧？