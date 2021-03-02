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陳吉仲稱美日韓港有成長　國民黨：搞不清國家難怪新南向失敗

▲▼ 農委會主委陳吉仲 。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲 。（圖／記者許展溢攝）

記者黃巈禾／台北報導

農委會主委陳吉仲2日表示，台灣水果近3年每年平均外銷約9萬1千公噸，出口大陸占約80％，為了避免市場集中，輔導業者經營其他市場，109年水果外銷香港、日本、韓國、美國分別較108年成長68％、37％、75％、210％。對此，國民黨批評，民進黨連新南向有哪些國家都搞不清楚，難怪新南向政策會失敗！

農委會今日召開記者會，針對農產品國際行銷進行說明。陳吉仲表示，近年來外銷量值逐年成長，109年雖受疫情影響，出口金額49.1億美元較108年衰退11.9%，但美國、加拿大及新南向國家澳洲與新加坡分別成長7.5%、3.4%、1.8%與4.1%，生鮮水果、稻米、茶葉、養殖漁業、花卉等皆創佳績，尤其生鮮水果出口10.4萬公噸、新台幣57億元，歷年出口新高，而外銷到新南向國家也逐年成長，穩定國內重要農產品產銷與農民收益。

陳吉仲以水果為例，台灣水果近3年每年平均外銷約9萬1千公噸，其中出口大陸占約80％，為了避免市場集中，農委會輔導業者經營其他市場，109年水果外銷香港、日本、韓國、美國等市場分別較108年成長68％、37％、75％、210％。

對此，國民黨表示，「梗圖治國，無法回應果農擔憂 」昨天國民黨透過座談會，為台灣果農發聲，質疑蔡政府任內新南向成效不彰，是新南向政策的失敗，結果今天蔡政府不但沒回應果農的憂慮，居然拿「台灣水果銷往美國、韓國、香港、日本的占比增加」作為回應，問題是新南向國家根本不包含美、韓、日本跟香港，不知道是民進黨的世界地圖長得跟一般人不一樣？還是有難言之隱，只好顧左右而言他？

國民黨指出，依據農委會的農業統計資料查詢網，搜尋台灣生鮮冷藏水果的歷年出口量，結果發現，台灣水果出口到新南向國家的數量，2019年是3056公噸，2020年僅少到2533公噸，成長率是-17.1%，若新南向政策大獲成功，民進黨怎麼不把這個數字秀出來給大家看看？

「馬政府新南向更勝蔡政府」國民黨提到，蔡政府遇到問題，第一時間就會想抓馬政府來救援，所以查詢馬政府時期新南向國家的水果出口量，當時沒新南向政策，數據參照農委會統計結果，發現2013年台灣賣到新南向國家的生鮮水果量達到3377公噸，蔡政府執政5年沒任何一年有達到這個成績，蔡政府還敢自稱新南向政策很成功？

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