你今天鳳梨了嗎？美國在台協會「擺滿鳳梨」：往後許多天都要鳳梨

▲加拿大辦事處解惑，夏威夷披薩是加拿大發明的。（圖／翻攝加拿大辦事處臉書）



黃巈禾／台北報導

中國大陸自3月起禁止台灣鳳梨進口，掀起國內各地「吃鳳梨，挺農民」的熱潮。美國在台協會（AIT）、加拿大駐台辦事處也相繼刊登鳳梨圖文表示支持。

加拿大駐台辦事處則在臉書貼出代表、處內人員、鳳梨及夏威夷披薩的合照，並寫下「在加拿大辦事處，我們喜歡披薩上的鳳梨，尤其是來自台灣的鳳梨！您是否知道夏威夷披薩是在加拿大發明的？」文末響應外交部長吳釗燮日前發起的「自由鳳梨（Freedom Pineapple）」。照片中2塊夏威夷披薩中間擺著一顆鳳梨，旁邊還放一張「旺」的字卡，非常有台灣味。

▲美國在台協會高雄分處分享鳳梨料理。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會高雄分處）



美國在台協會高雄分處在臉書發文表示，這星期將介紹美國人喜歡用鳳梨料理或烘焙的美食，並分享「鳳梨酪梨莎莎醬墨西哥烤雞肉夾餅」的照片和食譜，「真朋友真進展」。

美國在台協會也在臉書提到，「你今天鳳梨了嗎？AIT今天、明天，往後的許多天都要鳳梨，來尋尋覓覓AIT的鳳梨吧」，並hashtag「＃realfriendsrealprogress」、「＃真朋友真進展」、「#pineapplesolidarity」、「#團結愛鳳梨」。

▼美國在台協會挺鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）

