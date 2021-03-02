出口中國超簡單！鳳梨王子：「看起來像鳳梨就好」　日本人超龜毛

▲鳳梨王子楊宇凡爆，鳳梨出口中國的標準超簡單，只要看起來像鳳梨就可以了。（圖／記者姜國輝攝）

記者林彥臣／綜合報導

中國以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，激發全民搶救鳳梨的風潮，不過各界也因此檢討，台灣鳳梨出口的比重，是否過度重押中國市場。有「台南關廟鳳梨王子」之稱的農民楊宇凡表示，台灣鳳梨出口中國超簡單，只要「看起來像鳳梨就好」。

鳳梨王子在1日播出的三立政論節目《鄭知道了》表示，撇開政治因素回歸商業本質，中國不只對台灣做這種事，而是想把全世界的農業技術都想買下來，然後自己生產，以台灣的鳳梨來說，很大的問題是沒有分攤風險，幾乎把鳳梨的外銷100%重押在中國市場。

▲鳳梨王子楊宇凡指出，日本對鳳梨品質要求很嚴格，下過雨之後他們就不要了。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）



鳳梨王子分析，雖然知道風險要分攤，但是生產端其實沒有準備好，雖然台灣鳳梨也有銷售日本但比例很低，比例很低的原因在於日本的要求很嚴格，例如種植期間的前中後期，都會到現場做檢查，下雨過後的鳳梨可能就不要了，因為下雨過後的甜度比較差，纖維會比較粗。

▲鳳梨王子楊宇凡認為，中國對品質要求過低，反而把市場養壞。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）



鳳梨王子說，在業者之間常常開玩笑，中國想要的鳳梨只要「看起來像鳳梨就好」， 把菜頭弄得像鳳梨的外觀，他們可能也會想要，某種程度上這樣的商業模式，反而把市場養壞了。

鳳梨王子進一步分析，台灣鳳梨出口到日本的價錢比較好，但是處理起來很麻煩，對業者而言，這麼麻煩賺到的錢也只多一點，那業者寧可賺快錢。

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