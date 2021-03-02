媳婦不願守活寡！公公霸氣喊「我扛」　婆婆「為兒」忍7年輪流侍寢

▲婆婆與媳婦輪流與公公「睡」，只為讓兒子安心在外地工作。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

婆媳問題很常見，但因為「侍寢理由」而大打出手，應該只會在八點檔上演，未料現實生活中真的有類似案例。資深媒體人林裕豐分享，公婆為了安撫媳婦，居然同意輪流侍寢，時間長達7年，最後因為時間分配不攏，鬧上警局。

林裕豐在《震震有詞》提及，一名媳婦嫁到夫家後生了一男一女，之後丈夫到外地工作，家裡只剩她，形同守活寡，因此萌生離婚念頭；公婆為了安撫媳婦情緒，也為了讓兒子在外地能安心工作，竟討論出驚人協議。

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▲林裕豐在節目分享超離譜的社會事件。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

公公說，「我不主動，但如果媳婦有這個要求，我願意承擔。」林裕豐透露，婆婆迫於無奈只好接受，這樣的關係持續7年；而引爆點就在「禮拜天」，因為起初講好一人3天，但每次都被媳婦霸佔走，事發的禮拜天，媳婦突衝進來就是要，接著把婆婆趕出去。

林裕豐說，婆婆認為自己被羞辱，因此跑回娘家討救兵；公公見狀，不挺自己的老婆，反而站在媳婦那方，雙方大打出手，最後鬧上警局，醜事也就跟著曝光。

影片約於36:29處

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