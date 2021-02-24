明星學霸變淫媒！臉書7字誘網紅小模下海月撈百萬　花名冊價碼曝

▲雞頭Amy本是「學霸」，年紀輕輕就頗懂經營之道，能操控龐大的賣淫帝國。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台美警方日前合作破獲1起跨國賣淫集團，為首的林姓女雞頭Amy（31歲）外貌美豔，求學時堪稱「學霸」，進入社會想快速致富，先加入1名唐姓男子的情色集團，短短1年就學會竅門而自立門戶，她在臉書大打「金錢鋪陳的美好」等廣告詞，誘不少有掏金夢的網紅、小模赴美。去年，Amy旗下14名女子以觀光名義飛到美國洛杉磯「洽公」時，引起「美國海關暨邊境保護局」懷疑，透過美國在台協會（AIT）通報我方，刑事局日前蒐證齊全後逮捕Amy等3名嫌犯。

警方調查，以Amy為首的「艾咪林賣淫集團」，在臉書社團「台北酒店經紀人TOP飯局伴遊夜店酒吧」上，打出「人生高度始於努力，看到金錢鋪陳的美好才有意義」等廣告，聲稱只要「上班穿性感睡衣」，月收入可達台幣百萬元等，讓不少人趨之若鶩。刑事局日前直搗Amy位在台北市西門町的大本營，一舉逮獲包含她在內的集團3位首腦，依妨害風化罪嫌移送北檢後交保。

本刊調查，Amy不僅容貌豔麗，身材也相當魔鬼，和外界刻板印象中的「老鴇」、「媽媽桑」很不一樣，腦筋靈活的她，在求學過程堪稱「學霸」，從台北市1所明星高中畢業後，考上新北市1間人氣大學，說著一口流利的英文，外語能力超強。

▲Amy遭警逮捕與集團成員一起送辦時，因長相艷麗引發議論。（圖／翻攝畫面）

然而，不知為何，Amy出社會後，卻跑到高檔酒店擔任坐檯小姐，即便月入10多萬元，仍認為賺太慢，4年前加入32歲唐姓男子（唐男）主持的情色集團，赴美在當地酒店陪酒，期間與情色集團經紀人「小希」成為情侶。1年後，Amy就學會「師父」唐男的經營之道，拉著小希自立門戶，開始仲介台女赴美陪酒、賣淫。

警方逮捕集團成員後，也在該集團大本營內查扣了通關教戰手冊、帳本、花名冊等證物，其中通關教戰手冊裡，要小姐得打扮樸素、像背包客，甚至得刪除手機內有關工作內容的資料等，還要求她們得先規劃2個星期至1個月的「旅遊行程」，連飯店都得預訂好，順利入境後再取消訂房，製造全套的假旅遊計畫矇騙海關。

此外，警方也查扣了一份賣淫價目表，顯示該集團除了仲介小姐赴美賣淫，也在加拿大多倫多、溫哥華，澳洲雪梨、墨爾本、里斯本等5地「有業務」，只是行情大不同。以加拿大為例，當地賣淫1小時，向嫖客收取價格不到新台幣1萬元，小姐也僅能和公司「對半抽」，行情比美國差，甚至若「消費」一整天（24小時），僅要價新台幣2萬元，警員形容這是走「薄利多銷」路線。

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