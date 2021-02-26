新手爸媽太粗魯！幫小寶寶穿衣硬扯「啪」一聲…手指剩4根

▲家長在幫嬰幼兒換衣服時，必須要留意每一個細節的安全。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新生兒因為剛出生時身體軟綿綿，所以很多針對小寶寶的穿衣設計，多以開襟式的衣物，以減少肢體的拉扯，避免傷害寶寶嬌嫩的骨骼。不過有兒科醫師出面提醒新手爸媽，在替寶寶穿衣服時，最重要的並不是多穿幾件，而是動作務必輕柔，不得大力拉扯，以免寶寶手伸出來後，遭到誤傷，5根手指都湊不齊。

兒科醫師徐嘉賢近日在臉書粉絲專頁「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」發文提到，過去跟著老教授學習時，曾聽過一段令人毛骨悚然的故事。他表示，曾聽過有新手爸媽，幫年幼的孩子穿衣服時，沒注意到孩子的手指被折到，還沒有完全伸出來，穿衣服硬拉的下場，就是聽到小小「啪」的一聲，孩子的手指頭遭到反折，骨頭當場受傷的聲音。

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徐嘉賢也表示，他當時聽完這個恐怖故事後，從此謹記在心，日後幫老大、老二換衣服的時候，「手快要伸出來的那一刻，都會數一下有沒有五根手指頭，直到現在都改不了這個習慣。」他也提醒家長，孩子衣物穿多穿少倒是其次，保持寶寶皮膚通爽，「不要悶到長一堆疹子。」

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