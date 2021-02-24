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「台東首富女兒」被活活燙死！他曝小三「電鍋砸父」讓血慢慢滴到死

台灣發明學院創辦人林作賢。（圖／翻攝自臉書／林作賢）

▲台灣發明學院創辦人林作賢的母親曾經是「台東首富女兒」。 （圖／翻攝自臉書／林作賢）

圖文／CTWANT

父母都死在同一人手裡且兇手還是小三的戲碼，應該只會出現在八點檔裡，然而現實生活中，真的有發生過這樣的案件。台灣發明學院創辦人林作賢的父母都被小三所殺，曾經他非常痛恨父親、小三，但隨著時間逝去，「當我原諒他們的時候，也是原諒自己。」

林作賢在《震震有詞》回憶過往，外公非常有錢，所以當時母親與父親結婚時有簽合約「不做家事」，並且給予蠻豐厚的聘金，不過後來母親因為舊疾眼睛失明，父親竟外遇公司的員工，最後還把小三光明正大帶回家。隨著外公外婆過世，家道也中落，林作賢的母親一人帶著6個孩子淪為貧戶；據了解，林作賢母親曾經是「台東首富女兒」。

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林作賢透露，後來爸爸打電話說要談判，沒想到母親就此一去不復返，母親在生日的前5天過世了，「舅舅說你媽死了，我坐夜車趕到高雄，看到母親只有頭是完整的，但其他地方體無完膚，彷彿像人從煉獄走出來的感覺，我們每個孩子都跪在地上哭。」

（圖／翻攝自YouTube／高點電視台）

▲父親的小三竟然讓母親浸泡在高溫熱水中，造成頸部下90%燙傷。（圖／翻攝自YouTube／高點電視台）

至於母親的死因，林作賢表示，媽媽要洗澡，過程中可能太熱昏倒，可小三完全沒有救她，導致母親全身90%燙傷慘死。而小三原本被判7年徒刑，但經過減刑、假釋，最終只關了1年多就被放出來。20年後，悲劇重演，小三對父親下毒手。

林作賢指出，小三曾把父親打到內臟破裂，最後竟在酒後拿電鍋狠砸，口中還唸唸有詞「給你死」、「給你死」。林作賢形容，父親的血是一直滴滴滴，最後失血過多，滴到死的。林作賢說，直到得知小三在獄中過世，自己才真正放下，「當我原諒他們的時候，也是原諒自己。」

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