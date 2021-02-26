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吞避孕藥激戰！人妻嘴巴「狂冒白泡」嚇傻　藥師一聽尬爆：那是塞劑

（示意圖／Pixabay）

▲一名女子服用避孕藥後，嘴巴竟不斷冒出白色泡泡。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

每種藥品都有不同的使用方式，包括口服、塗抹、塞劑等，若沒有仔細聆聽醫囑或詳閱說明，一不小心就會鬧出笑話。資深醫藥記者洪素卿近日在節目中透露，她曾聽過一名女子服用避孕藥後，嘴巴不斷冒出白色泡泡，懷疑是藥品有問體，便前往藥局找藥劑師諮詢，不料一問之下發現，她竟然把塞劑吃下肚。

洪素卿近日在《醫師好辣》分享特殊案例，該名婦人當時帶著婆婆到醫院就診，到附設藥局領藥時順便找藥師諮詢，指自己先前購買避孕藥服用，吃下去後嘴巴卻不斷冒出白色泡泡，讓她深感納悶，不禁懷疑是藥品有問題。

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洪素卿在節目中分享個案。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道）

▲洪素卿在節目中分享個案。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道）

藥劑師聽完後也一頭霧水，直到仔細詢問細節才恍然大悟，隨即尷尬地說「你這個避孕藥，它基本上是個塞劑，是說妳要在性行為前一段時間把它塞進去（私處），主要就是要殺精子用的，就是精子一進去就被殺滅了，是這樣的效果」，結果人妻卻誤把它當成口服藥吞下肚，所以口中才會冒出泡泡。

洪素卿笑說，該名女子當下害羞到無地自容，只好快步跑開，就連藥師也尷尬不已；她進一步提到，人妻可能太過內向，在藥局買避孕藥時沒有詢問清楚，付完錢掉頭就走，回家也忘了仔細閱讀使用說明，雖然身體沒有大礙，卻鬧出了大笑話，提醒民眾使用藥品前務必諮詢藥師或詳閱說明書，才能避免出糗。

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