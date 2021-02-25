學測74級分放棄學醫　二林高中學霸謝秉宏鍾情歷史系

▲二林高中學霸謝秉宏(右二)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

今年大學學測成績放榜，二林高中創校史佳績！國中以 5A++、作文6級分成績直升二林高中的謝秉宏，學測成績表現超級亮眼，拿下74級分的成績，五科達頂標，其中四科更是有滿級分的好表現，連創兩次校史紀錄，堪稱學霸，但他卻放棄稱羨的醫學系，選擇最愛的歷史系。

謝秉宏因為自己高二時深受歷史老師影響，深深愛上歷史這門具有高度內涵、博古通今的一門科系，也為自己立下志願，未來將繼續留學對自己最愛的歷史做深入探究，因此放棄不愁吃穿的醫學系。她同時感謝父母一直以來給予的高度自由，從當初直升的取捨，到未來想就讀台大歷史系的種種選擇，最終決定權都操之在己。

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謝秉宏說，自己的好成績並沒有普世通用的讀書技巧，他認為所有的學習純粹基於興趣，因為興趣所以願意額外花時間主動積極的精進研修。正因如此，他甘願為所有決定負責，在自主、自尊、自發的狀態下學習，永遠保有但自己的意志，或許這才是他能在學習之路走得長遠的原因。

校長黃洲海表示，以謝秉宏的實力，未來將會在醫學取得一張漂亮的成績單，但他卻堅持自己對歷史喜愛，成為未來選擇的不二科系，學校尊重學生的選擇，未來才能培養更多個像謝秉宏這樣的人才。

黃洲海強調，雖然二林高中位處偏鄉，但學校同仁積極申請各類型計畫擴展學校資源與軟硬體設備、教職同仁用心發展課程與帶班屢次獲獎肯定下，始終以培育在地學子、適性揚才為辦學願景，讓偏鄉也能開出一朵朵璀璨的生命之花。

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