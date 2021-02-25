　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測74級分放棄學醫　二林高中學霸謝秉宏鍾情歷史系

▲二林高中學霸謝秉宏。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲二林高中學霸謝秉宏(右二)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

今年大學學測成績放榜，二林高中創校史佳績！國中以 5A++、作文6級分成績直升二林高中的謝秉宏，學測成績表現超級亮眼，拿下74級分的成績，五科達頂標，其中四科更是有滿級分的好表現，連創兩次校史紀錄，堪稱學霸，但他卻放棄稱羨的醫學系，選擇最愛的歷史系。

謝秉宏因為自己高二時深受歷史老師影響，深深愛上歷史這門具有高度內涵、博古通今的一門科系，也為自己立下志願，未來將繼續留學對自己最愛的歷史做深入探究，因此放棄不愁吃穿的醫學系。她同時感謝父母一直以來給予的高度自由，從當初直升的取捨，到未來想就讀台大歷史系的種種選擇，最終決定權都操之在己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝秉宏說，自己的好成績並沒有普世通用的讀書技巧，他認為所有的學習純粹基於興趣，因為興趣所以願意額外花時間主動積極的精進研修。正因如此，他甘願為所有決定負責，在自主、自尊、自發的狀態下學習，永遠保有但自己的意志，或許這才是他能在學習之路走得長遠的原因。

▲二林高中學霸謝秉宏。（圖／記者唐詠絮翻攝）

校長黃洲海表示，以謝秉宏的實力，未來將會在醫學取得一張漂亮的成績單，但他卻堅持自己對歷史喜愛，成為未來選擇的不二科系，學校尊重學生的選擇，未來才能培養更多個像謝秉宏這樣的人才。

黃洲海強調，雖然二林高中位處偏鄉，但學校同仁積極申請各類型計畫擴展學校資源與軟硬體設備、教職同仁用心發展課程與帶班屢次獲獎肯定下，始終以培育在地學子、適性揚才為辦學願景，讓偏鄉也能開出一朵朵璀璨的生命之花。

狠嫂啞鈴殺小姑！模仿電影水泥封屍造人形墓塚

649元改善腰痠背痛！拉背器激殺2.7折　加了磁石「類針灸」超舒坦

ET快訊
1隻7萬！「藍寶堅尼雞」遭浪浪滅門　雞農氣得想提國賠
情侶公園活春宮！民眾氣瘋錄影報警　他們「堅持做完」
正妹醫「自吸迷姦藥」64秒即倒！　實拍過程太震撼
快訊／繩索剛解開　台中男遭「採光罩金屬框」壓爆頭慘死
快訊／北市冷氣工人安裝室外機「從5F墜落」！地面留一灘血

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

LIVE／20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間　陳時中上火線說明

搶優秀生！清大首推Podcast「那可那可清華」　分享面試秘訣

大前輩參戰！專科醫師拍片打臉「吃感冒藥沒用」　蒼藍鴿傻眼回應

外送扛3大袋「66罐飲料+零食」爬6樓！外送哥：死不幫忙　結局曝光

彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」27日才會好轉

學測74級分放棄學醫　二林高中學霸謝秉宏鍾情歷史系

揪人免費吃壽司！他「隨便都70盤」下午板橋開戰　鄉民搭高鐵衝了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

LIVE／20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間　陳時中上火線說明

搶優秀生！清大首推Podcast「那可那可清華」　分享面試秘訣

大前輩參戰！專科醫師拍片打臉「吃感冒藥沒用」　蒼藍鴿傻眼回應

外送扛3大袋「66罐飲料+零食」爬6樓！外送哥：死不幫忙　結局曝光

彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」27日才會好轉

學測74級分放棄學醫　二林高中學霸謝秉宏鍾情歷史系

揪人免費吃壽司！他「隨便都70盤」下午板橋開戰　鄉民搭高鐵衝了

日系穿搭共通點是「女子力」！寬鬆卻有腰身、善用多層次　4大指標必學

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

橘衣平頭男捷運月台無故踹人！　罵完三字經溜進車廂落跑

郭雪芙看診「下衣失蹤」狂露腿！卻被揪P圖：不好看…她罕見回應了

挑戰男團選秀生存戰　《Be The One A級戰場》海選啟動

邰智源在拚什麼？回顧「5年前說的話」真的說到做到

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

影／士林官邸11萬株鬱金香滿開！手工風車、熱氣球秒飛歐洲

基隆富貴市場婦人自殺命危　家屬到市長臉書留言：你高興了吧

長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

外送員「神反應」一招氣死百貨女

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

遇濃霧必開3種燈？他不鼓勵打雙黃燈

「不願浪費分數而填醫學系」　醫千字文曝3優點

抹布丟太準　下一秒違規騎士GG

今晨濃霧！元宵夜變天降6度　連假「雨最多」時間出爐

客點60瓶水！外送員哀號「拆單還是很重」

買2張火車票「售票員給7張」　原因超暖心

婆婆帶6人闖娘家「圍爐」！媳婦氣：差點全武行

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

遇到流氓警衛「外送拒上樓」！內行1招雙贏

更多熱門

相關新聞

兒跳級台大赴美攻博士！父母撒千萬10年後知真相氣炸

兒跳級台大赴美攻博士！父母撒千萬10年後知真相氣炸

桃園市一名郭姓男子謊稱自己跳級念台大、赴美攻讀博士學位，返台在中研院任職，藉此向父母要了超過千萬元的學費與生活費。郭男父母事後察覺不對勁，打電話到台大一問才知道，兒子說的全是謊言，氣炸報警提告。日前法院判決出爐，郭男被依詐欺等罪判刑10月，另外，要賠父母16萬餘元。可上訴。

史上最綠皇帝！連12子非親生

史上最綠皇帝！連12子非親生

極速衝破300KM的「隼」重機

極速衝破300KM的「隼」重機

2千多年前美白化妝品出土！

2千多年前美白化妝品出土！

穿越時空的古物？ 西周「無線路由器」出土62年作用仍是謎

穿越時空的古物？ 西周「無線路由器」出土62年作用仍是謎

關鍵字：

學霸歷史二林高中謝秉宏

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面