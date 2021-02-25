報案聯單走入歷史　3月1日統一為「受（處）理案件證明單」

▲以往的報案聯單將走入歷史，不再採用。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

報案聯單重大變革，3月1日統一為「受（處）理案件證明單」！過去警察機關受理報案證明單據，因案類別不同區分為「其他案類二聯單、刑案三聯單及失車四聯單」等報案證明，以致民眾在警察機關報案時，因案類不同而無法取得三聯單產生吃案疑義，警政署為能簡化報案流程及整合各類表單，減少民眾因各類受理案件單據不同之疑慮。

▲▼3月1日起各類案件均統一以「受（處）理案件證明單」做為報案證明。

許多民眾至警察分駐（派出）所報案，對於應該拿到何種報案聯單有時也不甚了解，因為報案聯單視案類區分為「其他案類二聯單」、「刑案三聯單」及「失車四聯單」等報案證明；報案民眾常因沒拿到坊間常說的「三聯單」，就誤認為「警察吃案或匿報」。

為避免誤解及保障民眾權益，經警政署再三研議今年做出重大變革，取消「報案二、三、四聯單」，並於2月22日開始試行，並在3月1日正式啟用，未來只有1張「受（處）理案件證明單」。此做法不僅可減少第一線員警受理案件時，須另向民眾解釋非開立三聯單之問題，二來在不變更受理報案流程下，列印統一格式之證明單交予報案人，將大幅提升受理案件順暢度。

關山警察分局表示，為因應此次重大變革，各分駐(派出)所員警亦積極練習，以熟悉輸入方式及新式表格，員警對於此次變革也抱持正面看法；透過簡化報案流程及整合各類表單，除了可避免匿報刑案，且民眾得依單據查詢，獲知處理進度，讓民眾能「一張表單，權益心安」。

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