少年見叔叔「玩槍」好奇錄影　下秒遭瞄準斃命！親手錄下死亡瞬間

▲普林斯的叔叔接過手槍後，隨即裝上子彈朝姪子開槍。（圖／推特／@alok_pandey）



記者王佩翊／編譯

印度一名19歲少年日前與叔叔以及叔叔的友人坐在路邊聊天，隨後其中一人便拿出手槍，由於心生好奇，少年隨即拿出手機錄下兩人玩槍的過程，怎知下一秒叔叔卻突然舉槍瞄準他，並開槍射擊。中槍的少年當場倒地不起，發出痛苦呻吟，而這段由死者親手錄下的死亡瞬間，也隨即引發熱議。

A bizarre killing in west UP’s Muzaffarnagar caught on camera , the 19 yr old man filming died after being shot by his uncle who was reportedly ‘checking out’ a country made pistol during a liquor binge at a tubewell in their village . @muzafarnagarpol say 1 arrested ... pic.twitter.com/EZ2GOhGiR4 — Alok Pandey (@alok_pandey) February 26, 2021

根據thequint報導，來自印度北方邦的這名19歲少年普林斯（Prince）日前和叔叔以及叔叔的友人們坐在路邊草地上聊天，隨後普林斯叔叔的友人突然拿出一把手槍，普林斯疑似是出於好奇，才會掏出手機錄影，怎知卻意外錄下自己「被槍殺」的過程。從畫面中也可以看到，地上放著一瓶酒，事發當時一群人疑似正在飲酒聊天。

只見影片中，普林斯的叔叔先是伸手接過手槍並放入子彈，幾秒後卻突然高舉手槍朝著站在一旁的普林斯開槍。轟隆巨響後，普林斯當場倒地不起，而畫面隨即一片模糊，最後只剩下一片綠色草地，同時伴隨著普林斯痛苦的呻吟聲。據悉，普林斯中槍後已不治身亡。

普林斯的叔叔被逮後聲稱，自己當時只是在試槍，並非蓄意謀殺，一切都只是意外。據了解，警方仍在調查詳細案發經過，對於嫌犯的說詞尚持保留態度。

聽Podcast掌握國際局勢