印尼少婦稱「風吹進子宮」秒產女　分居4月前夫打臉：我的種！

▲印尼少婦自稱，日前在家中祈禱時，有一陣風吹進她的下體，隨即便產下一名女嬰。（圖／翻攝自Youtube）



記者王佩翊／編譯

印尼西爪哇省一名25歲的女子聲稱，日前一陣風吹進她的子宮後，腹部便逐漸隆起，隔了一個小時馬上就產下一名女嬰，荒誕言論瞬間引發熱議，就連當地警方也介入調查。如今這名女子的前夫出面踢爆，女嬰根本就是在兩人離婚前懷上的，而女子只是為了掩飾自己未婚生子的事實，才會扯出瞞天大謊。

根據《中國報》報導，來自印尼的25歲女子西蒂賈娜（Siti Zainah）2月對當地媒體聲稱，自己同月10日下午在自家客廳祈禱，突然感受到有一陣風吹來，並吹進她的下體，隨後她的腹部便開始快速隆起，同時傳來陣痛，在經過1小時的「孕期」後，她便在附近的一間社區診所產下一名女嬰。西蒂賈娜曾表示，自己在產前，月經並無異常。

由於西蒂賈娜的說法太過荒謬，當地警方介入調查，就連接生診所的負責人都表示，「我們想澄清，關於孕婦宣稱懷孕的說法並不自然，不希望因為這起事件，導致謠言散播。」

如今西蒂賈娜的前夫跳出來澄清，女嬰根本就是在兩人離婚前懷上的。西蒂賈娜的前夫表示，兩人離婚分居僅4個月，夫妻倆2020年7月曾經尋求助產士的協助，想要確認西蒂賈娜是否懷孕，但是當時助產士並未告知明確結果，此後兩人便分居離婚。

據悉，西蒂賈娜疑似是擔憂未婚生子會遭到街坊鄰居議論，才會想出如此荒謬的謊言。警方在審訊西蒂賈娜與前夫後，確定孩子的確是在兩人離婚前懷上的。事實上，早在2017年，印尼就有一名女子宣稱懷孕3小時後產下孩子，但她及她的家人拒絕接受當局調查，疑似就是因為擔憂未婚生子會遭到非議。

聽Podcast掌握國際局勢

►白色情人節最棒禮物！ CK be香水中性香氣清新誘人