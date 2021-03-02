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單身女師洗完澡「滑充電中iPad」電死！大字陳屍床上3天…滿屋腐臭

▲屍體,大體,命案,死亡。（圖／取自免費圖pixabay）

▲ 女子被發現時已死亡多日。（示意圖／取自免費圖pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國日前發生一起驚悚案件，一名女性教師失蹤多日，校方與家屬始終聯絡不上她，破門而入才發現，她呈大字型躺在臥房床上，且右手臂有嚴重燒燙傷痕跡，手邊還擺著一台插著充電線的平板電腦，研判是觸電身亡，且死亡已有3天。

綜合當地媒體《MGR Online》及《NEWS1》報導，這起案件發生於1日下午約4時左右。這名48歲女性英文教師已離婚多年，和2隻狗狗住在武里南府一棟豪宅裡。由於女老師連日未到學校，打電話也始終無人接聽，校方趕緊聯絡家屬，才發現這起悲劇。

最早發現屍體的死者家屬說明，他們都知道死者獨居，因此接獲校方通知後，擔心她發生不測，才趕到她住處查看。他們抵達時，發現最外面的木門並未上鎖，但裡頭的紗門從裡面鎖上，隔著紗門向裡面大喊，卻沒有任何回音，還聞到一股腐臭味，令人相當不適，趕緊報警。

警方趕到後進入臥室一看，發現女子陳屍在床上。由於電風扇被打開，整間房子都瀰漫著屍臭味。她穿著一件短袖條紋襯衫和一件黑色短褲，左膝旁擺著一隻手機，插著充電器和充電線的iPad則在她的右手臂旁，腳下還有一條用過的毛巾。警方初步判斷，女子應是洗澡後上床滑手機和平板，不幸因觸碰充電中的iPad，觸電身亡。由於她最後一次與家屬聯絡是在2月26日，推測死亡已有3天。

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เหตุการณ์ บ้านเมือง 發佈於 2021年3月1日 星期一

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