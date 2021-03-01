香港泛民47人遭控顛覆罪　江啟臣：遺憾《國安法》變成打擊異己工具

▲國民黨主席江啟臣。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

香港警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，2月28日依港區國安法，其中47人被以國安法「串謀顛覆國家政權罪」起訴。對此，國民黨主席江啟臣1日受訪時回應，國民黨長期以來支持香港的民主與法治，對於《國安法》可能變成打擊異己的工具，令人感到相當遺憾與失望。

江啟臣1日南下台南，先至學甲區慈濟宮參拜，並參加中國佛教會啟建仁王護國息災祈福大法會，隨後前往台南關廟，與當地鳳梨業者進行座談，聽取大家的意見與心聲。有關香港民主派人士遭以國安法「串謀顛覆國家政權罪」起訴，江啟臣受訪時表示，國民黨長期以來支持香港的民主與法治。對於《國安法》可能變成打擊異己的工具，令人感到相當遺憾與失望。

江啟臣強調，此舉恐將衝擊各界對於香港民主的期待，也會打擊港人對中共治理的信心，「我們希望香港民主法治應該被維持，發生這樣事情，對於香港未來發展會讓人相當失望，也會影響香港未來的發展。」

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