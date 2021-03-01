江啟臣南下訪視鳳梨農　允藍營14執政縣市聯合協助促銷

▲江啟臣探訪關廟鳳梨產業。（圖／國民黨提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣1日南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況。江啟臣表示，國民黨雖然是在野黨，但14個執政縣市首長將會聯合一起幫忙行銷，他也提醒蔡政府應清楚整個市場狀況，如果要分散市場或是讓農產品有更多市場，應該清楚告訴大家過去這5年來新南向市場在哪裡，所謂分散風險的市場在哪裡。

江啟臣1日南下台南，先至學甲區慈濟宮參拜，並參加中國佛教會啟建仁王護國息災祈福大法會，隨後前往台南關廟，與當地鳳梨業者進行座談，聽取大家的意見與心聲。

江啟臣表示，兩岸曾簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，當前雙方應該透過此協議平台，務實地坐下來協商，針對技術、檢驗等問題討論解決方式，或以逐批檢驗方式，退回有問題的部份，不要全部都退，讓鳳梨農能減輕損失。

「雖然國民黨是在野黨，也會盡全力在短時間內幫助農民，民進黨是執政黨，更應該挑起責任。」江啟臣說，鳳梨農辛苦一整年，好不容易可以出口賺錢，突然聽到這個消息，相信農民們心裡也沒有準備。蔡政府執政5年了，很多事情不能只是嘴巴說說而已，重要的是真正遇到狀況時能不能幫忙解決問題。

江啟臣指出，台灣水果非常優質，包括鳳梨、蓮霧等很多台灣水果的主要出口在中國大陸，當然希望賣到更多不同國家，但水果產品銷售有其特殊性與區域上侷限性、運輸上的限制，以及保鮮問題，「民進黨身為執政黨，必須要清楚整個市場狀況，如果要分散市場或是讓農產品有更多市場，應該清楚告訴大家過去這5年來新南向市場在哪裡，所謂分散風險的市場在哪裡。」

江啟臣表示，除了短期內想辦法增加內銷，國民黨執政的14縣市設法提供必要協助，幫助辛苦的鳳梨農之外，國民黨也會在官方網路平台一起幫忙推銷台灣鳳梨，號召大家買台灣鳳梨，幫忙農民渡過這次難關。

其他人也看了這些...

►吃鳳梨「工作會發爐」？ 蘇貞昌：別再信沒科學根據的事

►「要求日本買鳳梨是賣人情」 謝長廷想妙招：這才是長遠之計

►國人自救2天認購3萬噸鳳梨 王定宇：分散客源因禍得福

更多熱門新聞...

►國軍三餐吃爆鳳梨 國防部下令伙食團購買挺農民

►謝長廷揭沒交涉日本買鳳梨原因 徐巧芯：不愧是助日代表

►大陸禁台灣鳳梨 張麗善：積極拓展東南亞、日本市場



►振興一下我們的美麗