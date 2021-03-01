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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藻礁公投連署衝破法定門檻　江啟臣：這是民進黨一手促成的

▲▼江啟臣探訪關廟鳳梨產業。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

珍愛藻礁公投連署已累積逾29萬份，衝破法定門檻。國民黨主席江啟臣1日受訪時表示，很遺憾看到政府在公投未成案前，極盡各種方式抹黑、扭曲、政治化，弄成藍綠對立，難怪此議題瞬間在一週內即連署達標，「這可以說是民進黨一手促成的。」

江啟臣1日南下台南，先至學甲區慈濟宮參拜，並參加中國佛教會啟建仁王護國息災祈福大法會，隨後前往台南關廟，與當地鳳梨業者進行座談，聽取大家的意見與心聲。

江啟臣受訪時對於藻礁公投案表示，藻礁是單純的環保問題，但遺憾看到政府在公投未成案前，就極盡各種方式抹黑、扭曲、政治化，弄成藍綠對立，難怪此議題瞬間在一週內即連署達標，這可以說是民進黨一手促成的。

江啟臣認為，藻礁是環保問題，應該讓人民自己決定。公投的意義在於政府無法解決的事情或政府政策無法讓人民接受時，就用透過直接民權方式，讓人民自己投票決定政策，因此，希望藻礁公投能順利成案，8月28日大家用選票決定自己想要的政策。

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