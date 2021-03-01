　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑幕後藏鏡人教唆！他剛出獄「監獄門口」遭爆頭昏迷　6惡煞遭收押

記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導

屏東監獄門口2月25日驚傳流血事件！事發當時一名郭姓會客菜業者與陳姓友人至屏監送餐，不料甫從監獄走出，2人竟遭6名惡煞圍毆，造成郭男重傷昏迷、陳男手部受傷。對此，屏東地檢署調查後，不排除有幕後藏鏡人教唆6嫌動手，因此經訊問6人後，向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

▲屏東監獄前驚傳街頭暴力，2名賣會客菜小販被打 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東監獄前驚傳街頭暴力，疑似有幕後藏鏡人教唆。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

回顧整起事發經過，郭男剛出獄不久，2月25日在陳男陪同下，一起到監獄送餐，怎料，2人步行出監獄門口後，卻遭6名年輕人持棍棒圍毆，導致郭男頭部撕裂傷且顱內出血，躺進加護病房，陳男則左手受傷，而嫌犯動手後隨即駕車離去。警方循線調閱車牌、監視器畫面，發現張姓男子等6人涉案，當天晚間11時許，將6人拘提到案說明。

▲屏東監獄前驚傳街頭暴力，2名賣會客菜小販被打 。（圖／記者吳奕靖攝）

事實上，2年前曾有類似案件發生，事發當時屏東監獄陳姓戒護科長開車上班，卻突然在門口遭4名惡煞打斷手腳，至今仍在復健當中，引起外界譁然，外傳疑似是獄中大哥教唆小弟動手，讓不少人認為惡煞行動頗具「教訓」意味，惟幕後主使始終未被查出，因此這4名惡煞最終僅被依普通傷害罪，判刑10個月。

如今類似事件再度於屏東監獄門口上演，只是受害苦主成剛出獄的更生人郭男。張男等6人僅表示為私人恩怨，說詞避重就輕，屏東地檢署認為懷疑幕後應有人偷偷指使，因此對6人偵訊後，以有串證之虞，向法院羈押禁見獲准，全案朝殺人未遂罪擴大偵辦。

▼張姓男子等6人遭收押。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方逮獲張姓男子6人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

【更多新聞】

正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她車頭燈狂蹭…還摟腰強吻

15年法院員工成無照律師！出庭遭法官洗臉　連基本問題都答不出

存摺放捷運站置物櫃可借款！退伍少將「照做淪詐欺犯」　下場曝光

ET快訊
石門俞家肉粽老闆違規迴轉撞死重機騎士　賠514萬下場出爐
快訊／貓羅溪失蹤釣客找到了！救起已身亡
跟小姐約好「3大服務」一見到本人秒拒絕！真相曝光慘了
快訊／基隆警趕違停車！下秒驚見1男陳屍駕駛座

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

絕命迴轉害死「火刃」騎士！石門俞家肉粽老董賠514萬換免因

疑幕後藏鏡人教唆！他剛出獄「監獄門口」遭爆頭昏迷　6惡煞遭收押

高雄男買勞力士上演假抽菸真偷竊　當鋪銷贓「15萬打對折」脫手

PS5、Switch遊戲機網購詐騙多！竹科男也上當　警：面交最安全

準備賣屁股了！騎士北宜殺彎失敗　車甩飛撞對向「東洋賓士」

快訊／中彰交界貓羅溪「失蹤釣客」找到了！被救起時明顯身亡

快訊／基隆警趕違停車！下秒竟看見「1男陳屍駕駛座」

林北抓狂了！出獄男恐嚇魚池董座　連開多槍全卡彈秒成掉漆匪

連假前夕頻犯案！高雄林園驚現破窗怪盜　石頭狂砸2天毀17車

惡臭籠罩雙北！八里掩埋場燒逾30小時　消防局呼籲：緊閉門窗

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

絕命迴轉害死「火刃」騎士！石門俞家肉粽老董賠514萬換免因

疑幕後藏鏡人教唆！他剛出獄「監獄門口」遭爆頭昏迷　6惡煞遭收押

高雄男買勞力士上演假抽菸真偷竊　當鋪銷贓「15萬打對折」脫手

PS5、Switch遊戲機網購詐騙多！竹科男也上當　警：面交最安全

準備賣屁股了！騎士北宜殺彎失敗　車甩飛撞對向「東洋賓士」

快訊／中彰交界貓羅溪「失蹤釣客」找到了！被救起時明顯身亡

快訊／基隆警趕違停車！下秒竟看見「1男陳屍駕駛座」

林北抓狂了！出獄男恐嚇魚池董座　連開多槍全卡彈秒成掉漆匪

連假前夕頻犯案！高雄林園驚現破窗怪盜　石頭狂砸2天毀17車

惡臭籠罩雙北！八里掩埋場燒逾30小時　消防局呼籲：緊閉門窗

張秝芸台電挑戰賽五連霸完美結束　從企排舞台退役沒有遺憾

台糖鳳梨罐原產地竟是泰國！林佳新：種植與加工廠產線搬回台灣

美國擬攜手台灣組「半導體」聯盟！擺脫中國供應鏈：北京難以介入

2弟弟「頭下腳上」拉出14隻萌驚喜！全家人嚇傻：明明有結紮

手殘人閉著眼睛都會！相框＋蕾絲＝耳環收納架，夢幻又有質感

鮮嫩牛肉鋪滿銅鍋！高雄道地韓式料理　三鮮炸醬烏龍麵一吃上癮

你各位別吃鳳梨了...其他水果價格會跌　鳳梨王子曝最佳搶救時間

蘇貞昌報告竟見「個人奮鬥史」　他推斷陳吉仲將更上層樓！

陸再加強APP整治力度　拒絕接受者「堅決下架」

中國鳳梨禁止進口　江啟臣：國民黨執政14縣市聯合協助果農促銷

長髮妹喝爛醉！陌生男扶進房 正義女手刀衝出：馬上給我走

社會熱門新聞

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

即／台東17歲少年遺體找到了！

正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她雙峰狂蹭

即／基隆嶼2釣客浪襲落海　1死1獲救

他約砲破解對方手機　拍裸照傳正宮：見面就喊我老公

2男1女大學生夜遊花蓮自撞　駕駛四肢變形骨折

「北市五星主廚」狠殺女友　警：此生最玄刑案

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

跟小姐約好「3服務」　他一見本人秒拒絕

五楊高架火燒車　21歲女踹門逃生：差點燒死

更多熱門

相關新聞

收假日爆北上車潮　國5將中午塞到晚間

收假日爆北上車潮　國5將中午塞到晚間

1日收假日，上午8時國5北上主線儀控及各入口匝道儀控均已啟動，北返車潮已陸續湧現，宜蘭至頭城平均時速約70公里，雪隧內更低於50公里，蘇澳至頭城各交流道目前順暢，預估壅塞情形將自中午開始持續至晚間始能紓解。另，蘇花改北上車流預估今日仍持續車多，宜縣交通隊請用路人遵從員警指揮耐心駕駛。

「奶茶聯盟」站出來　力挺緬甸反軍政府示威

「奶茶聯盟」站出來　力挺緬甸反軍政府示威

亞股反攻！日股大漲逾2％　港股上漲逾3百點

亞股反攻！日股大漲逾2％　港股上漲逾3百點

即／中彰交界貓羅溪驚傳「釣客落水失蹤」！

即／中彰交界貓羅溪驚傳「釣客落水失蹤」！

緬甸「血腥鎮壓」單日18死創新高　外交部譴責：軍政府應自我克制

緬甸「血腥鎮壓」單日18死創新高　外交部譴責：軍政府應自我克制

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面