疑幕後藏鏡人教唆！他剛出獄「監獄門口」遭爆頭昏迷　6惡煞遭收押

記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導

屏東監獄門口2月25日驚傳流血事件！事發當時一名郭姓會客菜業者與陳姓友人至屏監送餐，不料甫從監獄走出，2人竟遭6名惡煞圍毆，造成郭男重傷昏迷、陳男手部受傷。對此，屏東地檢署調查後，不排除有幕後藏鏡人教唆6嫌動手，因此經訊問6人後，向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

▲屏東監獄前驚傳街頭暴力，疑似有幕後藏鏡人教唆。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

回顧整起事發經過，郭男剛出獄不久，2月25日在陳男陪同下，一起到監獄送餐，怎料，2人步行出監獄門口後，卻遭6名年輕人持棍棒圍毆，導致郭男頭部撕裂傷且顱內出血，躺進加護病房，陳男則左手受傷，而嫌犯動手後隨即駕車離去。警方循線調閱車牌、監視器畫面，發現張姓男子等6人涉案，當天晚間11時許，將6人拘提到案說明。

事實上，2年前曾有類似案件發生，事發當時屏東監獄陳姓戒護科長開車上班，卻突然在門口遭4名惡煞打斷手腳，至今仍在復健當中，引起外界譁然，外傳疑似是獄中大哥教唆小弟動手，讓不少人認為惡煞行動頗具「教訓」意味，惟幕後主使始終未被查出，因此這4名惡煞最終僅被依普通傷害罪，判刑10個月。

如今類似事件再度於屏東監獄門口上演，只是受害苦主成剛出獄的更生人郭男。張男等6人僅表示為私人恩怨，說詞避重就輕，屏東地檢署認為懷疑幕後應有人偷偷指使，因此對6人偵訊後，以有串證之虞，向法院羈押禁見獲准，全案朝殺人未遂罪擴大偵辦。

▼張姓男子等6人遭收押。（圖／記者陳崑福翻攝）

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