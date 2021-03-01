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中國鳳梨禁止進口　江啟臣：國民黨執政14縣市聯合協助果農促銷

▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國國民黨主席江啟臣1日南下台南，偕同副秘書長謝龍介、立委翁重鈞、中常委高思博、邱素蘭、中評委黃秀霜、多位台南市議員等，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，國民黨14個執政縣市首長，將會聯合一起幫忙行銷，利用可用的資源來支持台灣的農業與農民。

▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣主席表示，兩岸曾簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，當前雙方應該透過此協議平台，務實地坐下來協商，針對技術、檢驗等問題討論解決方式，或以逐批檢驗方式，退回有問題的部分，不要全部都退，讓鳳梨農能減輕損失。江啟臣並強調，國民黨14個執政縣市首長，將會聯合一起幫忙行銷，利用可用的資源來支持台灣的農業與農民。

▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣1日上午南下台南，先至學甲區慈濟宮參拜，並參加中國佛教會啟建仁王護國息災祈福大法會，隨後前往台南關廟，與當地鳳梨業者進行座談，聽取大家的意見與心聲。

江啟臣表示，雖然國民黨是在野黨，也會盡全力在短時間內幫助農民，民進黨是執政黨，更應該挑起責任。鳳梨農辛苦一整年，好不容易可以出口賺錢，突然聽到這個消息，相信農民們心裡也沒有準備。蔡政府執政5年了，很多事情不能只是嘴巴說說而已，重要的是真正遇到狀況時能不能幫忙解決問題？

▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣指出，台灣水果非常優質，包括鳳梨、蓮霧等很多台灣水果的主要出口在中國大陸，我們當然希望賣到更多不同國家，但水果的產品特點與一般手機或電子商品不同，銷售有其特殊性與區域上侷限性、運輸上的限制，水果有保鮮的問題。民進黨身為執政黨，必須要清楚整個市場狀況，如果要分散市場或是讓農產品有更多市場，應該清楚告訴大家過去這5年來新南向市場在哪裡，所謂分散風險的市場在哪裡？

除了短期內想辦法增加內銷，國民黨執政的14縣市設法提供必要協助，幫助辛苦的鳳梨農之外，江主席指出，國民黨官方的網路平台也會一起幫忙推銷台灣鳳梨，號召大家買台灣鳳梨，幫忙農民渡過這次難關。

座談中，有關果農關心政府提出10億元經費穩定鳳梨價格的問題，江啟臣指示翁重鈞委員在立法院儘速針對10億元的部分，與農委會討論訂定相關辦法，協助農民爭取，減少農民損失等。

此外，有關香港民主派人士遭以國安法「串謀顛覆國家政權罪」起訴，江啟臣稍早接受媒體聯訪時表示，國民黨長期以來支持香港的民主與法治。對於《國安法》可能變成打擊異己的工具，令人感到相當遺憾與失望！此舉恐將衝擊各界對於香港民主的期待，也會打擊港人對中共治理的信心，我們希望香港民主法治應該被維持，發生這樣事情，對於香港未來發展會讓人相當失望，也會影響香港未來的發展。

▲中國國民黨主席江啟臣南下台南，關心台灣鳳梨產業遭大陸當局暫停進口的情況，強調國民黨14個執政縣市首長，將會聯合幫忙行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣對藻礁公投的議題，江啟臣說他首先對於發起的領銜人及公民團體表達敬意與支持，他認為，藻礁是單純的環保問題，但遺憾看到政府在公投未成案前，就極盡各種方式抹黑、扭曲、政治化，弄成藍綠對立，難怪此議題瞬間在一週內即連署達標，這可以說是民進黨一手促成的。

江啟臣主席認為，藻礁是環保問題，應該讓人民自己決定。公投的意義在於政府無法解決的事情或政府政策無法讓人民接受時，就用透過直接民權方式，讓人民自己投票決定政策，我們希望藻礁公投能順利成案，8月28日大家用選票決定自己想要的政策。

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