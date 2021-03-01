　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中市警廢鐵櫃掉出6顆「手榴彈」　資源回收老闆驚喊：還有一把槍

▲▼派出所整建清出廢棄鐵櫃，裡頭竟有35年前的煙幕彈和信號槍。（圖／民眾提供）

▲派出所清出廢棄鐵櫃，裡頭竟有35年前的煙幕彈。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

去年底剛整建完成的第二警分局文正派出所，近日清出廢棄物委託資源回收廠回收廢棄鐵櫃，業者帶回打開竟發現，裡頭有35年歷史的圓筒煙幕彈6顆與1把信號槍。警方初步鑑定是當年訓練用的紅色練習煙幕彈等彈械，並無殺傷力，將調查釐清追究相關人員疏失。

▲▼派出所整建清出廢棄鐵櫃，裡頭竟有35年前的煙幕彈和信號槍。（圖／民眾提供）

▲▼派出所整建清出廢棄鐵櫃，裡頭竟有35年前的煙幕彈和信號槍。（圖／民眾提供）

▲▼派出所整建清出廢棄鐵櫃，裡頭竟有35年前的煙幕彈和信號槍。（圖／民眾提供）

2月27日上午，一家北屯區的資源回收場派員到第二分局文正派出所，載運報廢資源回收物品回場內。業者整理廢棄鐵櫃，用工具將鐵櫃撬開抽屜時，發現裡頭竟有6個圓筒和1把類似槍枝的物品，其中圓筒上寫著「手榴彈」、「紅色煙幕」，嚇壞大家，立刻通報警方及軍方處理。

第二分局今天表示，文正派出所去年12月完成耐震補強工程，近期清理原有廢棄物。當天員警將所內廢棄無財產登記鐵櫃，委託業者載運至資源回收場整理，才發現這些物品。經查，該批物品是訓練煙幕彈及信號槍，上頭雖寫著「國造68式紅色煙幕練習手榴彈」，但並非手榴彈。上頭標示是民國75年製，距今已達35年，經鑑識人員確認沒有殺傷力，也不是「槍砲彈藥刀械管制條例」管制品。

▲▼派出所整建清出廢棄鐵櫃，裡頭竟有35年前的煙幕彈和信號槍。（圖／民眾提供）

警方表示，早期軍警有共用裝備，但該批訓練裝備年代久遠，已超過使用年限，目前市警局等相關單位都沒有配發類似練習用槍砲彈藥。除將釐清當年未清理原因，有關該批裝備保管處理流程有無缺失，也積極調查中，將依規定追究相關人員責任。

日本狂銷超過1.2億條


【更多新聞】

緝毒犬來了秒變主角...金錢豹爆乳妹忍不住「動手」：好可愛

獨／軍訓教官戀上高中女學霸　多次帶去「打砲」家長崩潰後出招

隆乳悲劇「女人樣沒了」！前駐奧代表夫害7女病變　二審判決出爐

ET快訊
連假最後一天！士林官邸遊客擠爆　人潮滿出畫面曝光
快訊／17歲少年遺體找到了！美麗灣戲水失蹤1夜　女師痛哭
金球獎／已故「黑豹」查德維克奪下影帝！自揭「童年悲劇」逼哭觀
正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽她車頭燈狂蹭還摟腰強吻
包區露營被賞櫻遊客闖進來！就地野餐亂丟垃圾她氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖塵爆死傷514人！「機槍手」+八仙樂園二度判賠　原因曝光

快訊／17歲少年遺體找到了！美麗灣戲水失蹤1夜　女老師自責痛哭

快訊／台中貓羅溪驚傳「釣客落水失蹤」！警消急下水搜救

中市警廢鐵櫃掉出6顆「手榴彈」　資源回收老闆驚喊：還有一把槍

跟小姐約好「3大服務」...他一見到本人秒拒絕！真相曝光慘了

掏10萬現鈔擺桌上…基隆男趁店員不注意「摸走金項鍊」！下場曝光

天龍醉女狂罵「不要臉的台中人」　民眾見警火速趕到爽喊：水喔　

22歲中壢男騎重機遊花東！自撞分隔島「頭部、頸部重創」亡

高雄男醉過頭醒來驚見包「整咖不見」　警用這招助「恢復記憶」

正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她車頭燈狂蹭…還摟腰強吻　

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

恐怖塵爆死傷514人！「機槍手」+八仙樂園二度判賠　原因曝光

快訊／17歲少年遺體找到了！美麗灣戲水失蹤1夜　女老師自責痛哭

快訊／台中貓羅溪驚傳「釣客落水失蹤」！警消急下水搜救

中市警廢鐵櫃掉出6顆「手榴彈」　資源回收老闆驚喊：還有一把槍

跟小姐約好「3大服務」...他一見到本人秒拒絕！真相曝光慘了

掏10萬現鈔擺桌上…基隆男趁店員不注意「摸走金項鍊」！下場曝光

天龍醉女狂罵「不要臉的台中人」　民眾見警火速趕到爽喊：水喔　

22歲中壢男騎重機遊花東！自撞分隔島「頭部、頸部重創」亡

高雄男醉過頭醒來驚見包「整咖不見」　警用這招助「恢復記憶」

正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她車頭燈狂蹭…還摟腰強吻　

（不斷更新）金球獎／《王冠》稱霸4獎！已故「黑豹」奪帝　她爆冷封后

全麥涼麵＋酥脆多汁唐揚雞！高雄隱藏版美食　還有爆漿起司炸豬排

不准撒人民幣、拜金！　抖音3973個帳號遭「禁封」

陳柏惟陷「刪Q」危機？　民進黨：「報復性罷免」正當性不足

幸運餅乾「紙條寫一排數字」！他跟著號碼買　爽中1400萬彩券

養殖環境驟變文蛤養成率降至2成　專家靠「益生菌」挽救

港泛民47人被控顛覆　美國務卿籲「立刻放人」：政治參與不是罪

恐怖塵爆死傷514人！「機槍手」+八仙樂園二度判賠　原因曝光

連假最後一天！士林官邸遊客爆炸亮紅燈　動物園停車至少排1小時

花4萬官網訂購iPhone 12！拆包裹一看她當場傻眼：還是蘋果味

長髮妹喝爛醉！陌生男扶進房 正義女手刀衝出：馬上給我走

社會熱門新聞

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

即／台東17歲少年遺體找到了！

五楊高架火燒車　21歲女踹門逃生：差點燒死

他約砲破解對方手機　拍裸照傳正宮：見面就喊我老公

2男1女大學生夜遊花蓮自撞　駕駛四肢變形骨折

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽進她雙峰狂蹭

即／老師帶10學生美麗灣戲水「17歲少年遭浪捲走」

「北市五星主廚」狠殺女友　警：此生最玄刑案

即／台中火警！視障女喪命、移工逃生　姊蹲地痛哭

山神附身助尋屍「人就在那裡」　警點香現怪事

更多熱門

相關新聞

拾荒伯帶狗闖工廠！廠內黑貓遭咬死

拾荒伯帶狗闖工廠！廠內黑貓遭咬死

新北市林口區81歲的黃姓老翁16日帶著5隻狗，闖入私人工廠內，導致工廠內的貓遭到犬隻咬死。新北市府動保處考慮老翁的狀況，依法裁罰1萬元罰鍰，也協助老翁將犬隻帶入室內、用鏈繩繫好。

廁所冒陌生鬆獅！光溜溜躲馬桶旁

廁所冒陌生鬆獅！光溜溜躲馬桶旁

再騎1分鐘就到派出所　男慘遭追殺

再騎1分鐘就到派出所　男慘遭追殺

高雄退休警收集派出所印章　環島走透透

高雄退休警收集派出所印章　環島走透透

雪季全方位服務　新城警成立最高機動派出所

雪季全方位服務　新城警成立最高機動派出所

關鍵字：

煙幕彈信號槍派出所第二分局文正資源回收

讀者迴響

熱門新聞

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面