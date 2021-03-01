中市警廢鐵櫃掉出6顆「手榴彈」　資源回收老闆驚喊：還有一把槍

▲派出所清出廢棄鐵櫃，裡頭竟有35年前的煙幕彈。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

去年底剛整建完成的第二警分局文正派出所，近日清出廢棄物委託資源回收廠回收廢棄鐵櫃，業者帶回打開竟發現，裡頭有35年歷史的圓筒煙幕彈6顆與1把信號槍。警方初步鑑定是當年訓練用的紅色練習煙幕彈等彈械，並無殺傷力，將調查釐清追究相關人員疏失。

▲▼派出所整建清出廢棄鐵櫃，裡頭竟有35年前的煙幕彈和信號槍。（圖／民眾提供）

2月27日上午，一家北屯區的資源回收場派員到第二分局文正派出所，載運報廢資源回收物品回場內。業者整理廢棄鐵櫃，用工具將鐵櫃撬開抽屜時，發現裡頭竟有6個圓筒和1把類似槍枝的物品，其中圓筒上寫著「手榴彈」、「紅色煙幕」，嚇壞大家，立刻通報警方及軍方處理。

第二分局今天表示，文正派出所去年12月完成耐震補強工程，近期清理原有廢棄物。當天員警將所內廢棄無財產登記鐵櫃，委託業者載運至資源回收場整理，才發現這些物品。經查，該批物品是訓練煙幕彈及信號槍，上頭雖寫著「國造68式紅色煙幕練習手榴彈」，但並非手榴彈。上頭標示是民國75年製，距今已達35年，經鑑識人員確認沒有殺傷力，也不是「槍砲彈藥刀械管制條例」管制品。

警方表示，早期軍警有共用裝備，但該批訓練裝備年代久遠，已超過使用年限，目前市警局等相關單位都沒有配發類似練習用槍砲彈藥。除將釐清當年未清理原因，有關該批裝備保管處理流程有無缺失，也積極調查中，將依規定追究相關人員責任。

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