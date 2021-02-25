隆乳悲劇「女人樣沒了」！前駐奧代表夫害7女病變　二審判決出爐

▲郝志華醫師資料照。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

前駐奧地利代表史亞平丈夫、萌葳診所院長郝治華，2001至2015年間謊稱使用玻尿酸，卻用含致癌物質丙烯醯胺的禁藥KOSMOGEL為11名女病患隆乳，事後造成被害人乳房出現硬塊病變，一審依違反藥事法、詐欺等罪判9年5月。台中高分院審結，因其中4名被害人已和解，改判3年6月，輸入與販賣禁藥罪部分改判無罪。全案仍可上訴。

台中萌葳診所63歲院長郝治華僅擁有耳鼻喉科醫師執照，卻被控在2001至2015年期間，用禁藥KOSMOGEL替11名女病患隆乳，並宣稱是注射玻尿酸，也不用開刀，1c.c.要價1000元，每人收取25至50萬元不等。但11人隆乳後卻出現硬塊和病變，經化驗後發現，是含有丙烯醯胺物質。

郝男在檢方偵辦時否認不法，堅稱：「沒說過是玻尿酸」，雖與其中4人以150萬元不等和解，仍被檢方起訴。

被害女子在法院審理時說，「郝治華說隆乳完可以餵奶，甚至借錢來打。」「事後卻為了切除硬顆粒，前後花600多萬，開三次刀，賣車賣房了，卻取不乾淨，每天都做惡夢。」

張姓被害人也說，「他好幾次說的成分都不一樣，一下果凍矽膠，一下牛筋膠，又說是進口合法的常效形矽膠。」。她難過的說，「現在整個胸部是割掉的，都是平的，我們為什麼會想去整型，就是想說更完美、愛漂亮，結果弄到兩個胸部、最起碼當女人的樣子都沒有，我現在在我男朋友面前，我衣服也不敢脫，也不敢結婚，整個胸部都沒有，只剩兩個奶頭」。

台中地院審理後，依照違反藥事法、詐欺、輸入禁藥等罪，判郝男9年5個月，其中4年4個月不可易科罰金、易服社會勞動，必須入監服刑。郝男與檢察官均不服，上訴台中高分院。

郝男依然否認犯行，台中高分院認為，由於郝男已與4人和解，最後認定7人受害。加上刑法在2006年7月修正前所犯連續行為，應以一罪論，最後依違反藥事法及詐欺等罪，改判3年6月，其中2年9月可易科罰金。輸入與販賣禁藥罪部分改判無罪。民事部分目前仍在審理中。

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