緝毒犬來了秒變主角...金錢豹爆乳妹忍不住「動手」：好可愛

記者李忠憲／台中報導

「狗狗好可愛喔！」台中警方實施護城專案，臨檢知名酒店金錢豹等八大行業場所。只見小姐看到警犬現身時，直呼好可愛！甚至伸手打招呼、給牠摸摸，成為在場最受歡迎的警察。警方表示，為期5天的專案將持續執行，確保市民安全。

▲警方帶警犬臨檢金錢豹酒店，可愛模樣受到小姐歡迎。（圖／民眾提供）

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▲▼警方完成勤前教育後，進到酒店內進行查核身分。（圖／民眾提供）

臨檢的八大行業包括知名的金錢豹酒店、海七、海八、金悅富理容KTV，以及MUSE PUB、ALTA PUB、超級巨星、銀櫃、好樂迪等KTV，並在科湳愛琴橋、青海南街等處實施路檢。第六分局長吳耀南也連日親自帶隊，前往臨檢。

警方前往金錢豹酒店臨檢時，許多穿著低胸、短裙或開高衩的長腿辣妹看到有警犬，紛紛開心的跟牠打招呼，也讓警犬成為全場最受歡迎的焦點。另外，在包廂實施檢查時，員警請在場小姐、客人將隨身包包集中在桌面上，再由警犬嗅聞。有客人好奇問，聞的結果會怎樣？警方也告知，如果有聞到有異物在包包內，牠就會坐在旁邊，提醒員警，讓客人嘖嘖稱奇。

▲▼小姐看到警犬紛紛主動打招呼，甚至伸手摸摸。（圖／民眾提供）

分局長吳耀南表示，因應近期治安狀況，為持續守護台中城，打造安心居住環境，中市警第六分局執行連續威力掃蕩，臨檢轄內各大酒店、KTV、舞廳、夜店、PUB、電子遊樂場等特定場所及不法分子可能聚集處所，防制槍擊、黑道幫派分子聚眾滋事鬥毆，展現警方維護治安之決心。

▲分局長吳耀南親自率隊。（圖／民眾提供）

他也說，分局截至昨晚11點，已查獲毒品案件21件22人，成果豐碩。農曆新年剛過，各行各業紛紛開工，該分局地處本市政經商重要位置，轄內酒店、舞廳、夜店及KTV等治安顧慮場所較多，對於黑道據點及轄內特定營業場所，持續不定時規劃重點、密集方式臨檢，並結合周邊道路取締酒駕封鎖式路檢勤務及第三方警政作為，全力維持地區治安平穩，確保市民生活安全。

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