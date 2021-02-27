獨／軍訓教官戀上高中女學霸　多次帶去「打砲」家長崩潰後出招

▲男教官戀上女高中生東窗事發，遭記2大過還遭強制退伍。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

鍾姓男教官2014年與台中某學霸高中高三女學生發生師生戀，遭家長檢舉後，教育部祭出2大過懲處，國防部也據此認定他不適任，發退休金強制退伍。鍾男不服上訴，台中高等行政法院更一審認為，教育部懲處仍有裁量空間，准許撤銷原申訴決定、再申訴決定，由訴願機關再次審查，以保障鍾男權益。

判決書指出，在台中某學霸高中擔任教官的鍾姓男子，2014年10月竟與高三女學生發展戀情，並多次發生性行為。經女學生家長發現後，2015年11月向校方檢舉，鍾男經性別平等教育委員會認定，確定有與女學生發生師生戀、性行為等，已違反校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，除限期完成性平教育8小時課程，也依軍訓人員獎懲作業要點建議記2大過，由教育部國教署核准。

國防部也認為他不適任服現役，做出退伍處分，並發放2百多萬元退休金。鍾男不服，提再申訴遭駁回；改打行政訴訟經台中高等行政法院駁回，上訴最高行政法院後將原判決廢棄，發回台中高等行政法院更審。

合議庭審理後認為，行政訴訟只能審查行政處分是否違法，裁量是否適當應由訴願機關負責審查。經查，原處分就鍾男被認定有未嚴守性別分際等情事、是否就應核予記2大過懲處等，尚有裁量空間，認為鍾男訴請撤銷申訴決定、再申訴決定為有理由，應予准許。

合議庭說，至於原處分是否合法或妥適，宜由行政體系中之訴願程序再一次自我審查，以保障原告程序上權益。

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