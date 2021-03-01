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你各位別吃鳳梨了...其他水果價格會跌　鳳梨王子曝最佳搶救時間

▲▼鳳梨王子楊宇帆要全民清明後再搶救鳳梨 。（圖／翻攝楊宇帆臉書）

▲楊宇帆要全民清明後再搶救鳳梨 。（圖／翻攝楊宇帆臉書）

記者許展溢／台北報導

大陸今（1日）起暫停進口台灣鳳梨，連日來台灣各界喊出買爆吃爆台灣鳳梨，搶救農民，不過，有鳳梨王子之稱的青農楊宇帆在臉書發文提醒，各位愛台灣，挺農民，救鳳梨的熱情鄉親，「現在真的真的真的還不用搶救鳳梨」，因為這樣「只會讓其他水果價格下跌。」

楊宇帆說，經過水果攤，鳳梨都綠成那樣，表示市場一直搶，需求遠大於供給，他連說三次現在根本「還沒盛產」，價格相對高，品質又還沒那麼好，真的是不用急一時，但要搶，農民就採，管你好不好吃，現金先收進來再說。

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楊宇帆接著表示，產季會一直到六月底，「你各位可以從四月吃吃吃吃吃整整三個月，現在搶吃真的太早了啦！！！」。最後楊宇帆還說，知道媒體、政治人物、名人和網紅，需要搶新聞衝流量蹭熱度，但也跟大家說一下「盛產再來搶救啦」，現在搶救鳳梨，只會讓其他水果價格下跌。

▲▼鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）

▲姚志旺說，鳳梨甜度會隨著季節氣候愈來愈熱而增加。（圖／記者林悅翻攝）

對於全民瘋買鳳梨，農糧署副署長姚志旺說不至於會讓其他水果價格下跌，因為不可能每人每天都在吃鳳梨，加上這個季節本來就是鳳梨產出，而清明節後說法是，鳳梨甜度會隨著季節氣候愈來愈熱增加，不過不一定每個人都喜歡吃甜的，加上現在栽種技術，基本上也都有一定的甜度。

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