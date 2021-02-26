「鳳梨收成期」大陸忽然下進口禁令！農委會祭10億搶救產地價

▲農委會說明大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣鳳梨外銷至中國大陸高達9成，但大陸稍早公布將禁止台灣鳳梨進口，該禁令恐讓台灣農民損失慘重。農委會主委陳吉仲緊急召開記者會表示，目前正值台灣鳳梨大採收，對於這樣的決定感到訝異，且大陸此禁令完全不符合國際規範，期盼雙方能盡快坐下來談。

大陸海關總署今（26日）發佈通知，下月起暫停進口台灣鳳梨，國台辦發言人馬曉光稱，2020年以來，陸方海關多次從台灣進口的鳳梨中「截獲檢疫性有害生物」，一旦傳入將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

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陳吉仲下午召開記者會說明，昨天傍晚第一時間透過兩岸相關動植物防疫管道，得知中國大陸片面決定暫停台灣鳳梨輸入的訊息，感到無法接受和遺憾，「但我們絕對不會措手不及」。他指出，國台辦說台灣鳳梨有「有害生物」所以停止進口，這完全是不實、錯誤，也不符合國際規範，鳳梨在台灣輸出到其他國家都遵照WTO規範進行，發現介殼蟲等，在邊境內驗出來，只要透過燻蒸就可以直接進入市場，日本就是這樣的案例，所以國台辦用有害生物禁止進口台灣鳳梨完全不符合國際貿易規範的作法，希望大陸消費者如果為了糧食安全議題，不該透過這方式阻礙正常貿易。

陳吉仲表示，昨日已請同仁透過原本動植物檢疫管道回函溝通，重點就是雙方就檢疫問題進行溝通，讓台灣可進行改善，期待從正常市場角度看此議題。

▲大陸暫停台灣鳳梨進口，農委會緊急召開記者會說明。（圖／翻攝農委會直播）

農委會指出，109年迄今輸陸鳳梨共計6,200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79%。這些害蟲亦發生於中國大陸，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。農委會說明，中國大陸於109年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響台灣鳳梨輸中，農委會自10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸陸鳳梨656批，均未接獲中國大陸不合格通知，顯示強化措施奏效。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者黃國霖攝）

陳吉仲強調，有信心穩定鳳梨價格，目標讓今年鳳梨產地價格平均維持在前2年的每公斤21元，預算10億元，並期待雙方從正常市場角度看此議題，其中外銷至大陸以外市場數量目標30,000公噸、多元加工利用20,000公噸，並同時啟動所有超市、大型量販通路、傳統市場、餐廳及全國鄉鎮市區農會等一起採買國產鳳梨，全民挺台灣農業。

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