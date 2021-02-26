　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「鳳梨收成期」大陸忽然下進口禁令！農委會祭10億搶救產地價

▲▼農委會說明大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者黃國霖攝）

▲農委會說明大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣鳳梨外銷至中國大陸高達9成，但大陸稍早公布將禁止台灣鳳梨進口，該禁令恐讓台灣農民損失慘重。農委會主委陳吉仲緊急召開記者會表示，目前正值台灣鳳梨大採收，對於這樣的決定感到訝異，且大陸此禁令完全不符合國際規範，期盼雙方能盡快坐下來談。

大陸海關總署今（26日）發佈通知，下月起暫停進口台灣鳳梨，國台辦發言人馬曉光稱，2020年以來，陸方海關多次從台灣進口的鳳梨中「截獲檢疫性有害生物」，一旦傳入將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲下午召開記者會說明，昨天傍晚第一時間透過兩岸相關動植物防疫管道，得知中國大陸片面決定暫停台灣鳳梨輸入的訊息，感到無法接受和遺憾，「但我們絕對不會措手不及」。他指出，國台辦說台灣鳳梨有「有害生物」所以停止進口，這完全是不實、錯誤，也不符合國際規範，鳳梨在台灣輸出到其他國家都遵照WTO規範進行，發現介殼蟲等，在邊境內驗出來，只要透過燻蒸就可以直接進入市場，日本就是這樣的案例，所以國台辦用有害生物禁止進口台灣鳳梨完全不符合國際貿易規範的作法，希望大陸消費者如果為了糧食安全議題，不該透過這方式阻礙正常貿易。

陳吉仲表示，昨日已請同仁透過原本動植物檢疫管道回函溝通，重點就是雙方就檢疫問題進行溝通，讓台灣可進行改善，期待從正常市場角度看此議題。

▲▼大陸暫停台灣鳳梨進口，農委會緊急召開記者會說明。（圖／翻攝農委會直播）

▲大陸暫停台灣鳳梨進口，農委會緊急召開記者會說明。（圖／翻攝農委會直播）

農委會指出，109年迄今輸陸鳳梨共計6,200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79%。這些害蟲亦發生於中國大陸，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。農委會說明，中國大陸於109年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響台灣鳳梨輸中，農委會自10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸陸鳳梨656批，均未接獲中國大陸不合格通知，顯示強化措施奏效。

▲▼農委會說明大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者黃國霖攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者黃國霖攝）

陳吉仲強調，有信心穩定鳳梨價格，目標讓今年鳳梨產地價格平均維持在前2年的每公斤21元，預算10億元，並期待雙方從正常市場角度看此議題，其中外銷至大陸以外市場數量目標30,000公噸、多元加工利用20,000公噸，並同時啟動所有超市、大型量販通路、傳統市場、餐廳及全國鄉鎮市區農會等一起採買國產鳳梨，全民挺台灣農業。

【你可能也想看】

►陸稱台灣鳳梨「有害」禁進口　農委會3點怒斥：不實不符貿易規範
►台灣鳳梨出口90%銷往大陸！陸海關禁令衝擊「年損14.9億」
►陸宣布暫停進口台灣鳳梨！　國台辦：截獲檢疫性有害生物

ET快訊
吞避孕藥激戰！人妻嘴狂冒白泡　藥師傻了：那是塞劑
白色「陰莖魚」海底悠游照曝光！網猛歪樓：電池掉旁邊啦
辛龍隔1年燦笑現身《小明星》　電視台回應殘忍真相
1張圖曝台積電連環殺真相！主力割韭菜　GG山頂全「散戶冤魂」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

髒手抓肉包「留下超噁五指印」　阿伯：都這樣抓欸！店員1舉動讚爆

食安漏洞？好市多香蕉核桃馬芬驚見「禁用原料」　業者回應了

吞避孕藥激戰！人妻嘴巴「狂冒白泡」嚇傻　藥師一聽尬爆：那是塞劑

一表看懂連假壅塞路段！國5塞到深夜　「這2天」行車時間增7倍

「鳳梨收成期」大陸忽然下進口禁令！農委會祭10億搶救產地價

桃園客運詐領補助！公總「怒討2.3億」　3／1前交還款計畫

聯亞新冠疫苗第二期臨床試驗今起接種！力拼6月獲緊急授權上市

陸稱台灣鳳梨「有害」禁進口　農委會3點怒斥：不實不符貿易規範

「機組員居家檢疫期」擬縮短！林佳龍證實：指揮中心原則上同意

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

髒手抓肉包「留下超噁五指印」　阿伯：都這樣抓欸！店員1舉動讚爆

食安漏洞？好市多香蕉核桃馬芬驚見「禁用原料」　業者回應了

吞避孕藥激戰！人妻嘴巴「狂冒白泡」嚇傻　藥師一聽尬爆：那是塞劑

一表看懂連假壅塞路段！國5塞到深夜　「這2天」行車時間增7倍

「鳳梨收成期」大陸忽然下進口禁令！農委會祭10億搶救產地價

桃園客運詐領補助！公總「怒討2.3億」　3／1前交還款計畫

聯亞新冠疫苗第二期臨床試驗今起接種！力拼6月獲緊急授權上市

陸稱台灣鳳梨「有害」禁進口　農委會3點怒斥：不實不符貿易規範

「機組員居家檢疫期」擬縮短！林佳龍證實：指揮中心原則上同意

蘇震清宣布退黨　民進黨：理解他的決心、尊重他的決定

「美女阿姨」蹲下幫3歲Bo妞塗指甲　拉近一看…是億萬身家少奶奶！

台鳳梨遭暫停進口　蘇貞昌：中國這樣實在很無理

服務近9年！永和清潔隊「旺旺」左眼長肉瘤　手術後哀怨休養中

南投下起粉嫩花雨！滿開櫻花樹下野餐太夢幻　還有超萌小鹿陪玩

台南新餐廳！王品和牛吃到飽開南部首店　高雄沙茶鍋插旗新光三越

雞腿淋滿油蔥太銷魂！桃園新加坡海南雞　叻沙拉麵吸飽椰奶超過癮

《紐時》：拜登下令空襲，是為了報復美國人被攻擊

詹姆斯眼中只有總冠軍　戴維斯：他根本不在乎年度MVP

結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

人生重來還會生小孩嗎？網曝真心話：會

珍奶吸一口臭酸　開蓋見火鍋高湯

南一中生求上1夯系　網狂讚：薪水贏電機

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

夫拍A片像著了魔！婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

屎意快衝破肛門　妹子驚見鬼公廁

元宵節12大禁忌！別穿這色條紋衣、做「這事」

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

水瓶留意身體！12星座「1週運勢」曝

酸自稱天母人很優越　鄉民曝真相

更多熱門

相關新聞

快訊／台鳳梨突遭封殺　總統府批：中國非善意行為

快訊／台鳳梨突遭封殺　總統府批：中國非善意行為

中國國台辦指出，中國海關總署今日已發布關於暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）的通知，自3月1日起執行。對此，總統府發言人張惇涵26日受訪時批評，中國的行為不是善意的行為。

陸稱台灣鳳梨「有害」禁進口　農委會3點聲明

陸稱台灣鳳梨「有害」禁進口　農委會3點聲明

大陸暫停台灣鳳梨進口！年損14.9億

大陸暫停台灣鳳梨進口！年損14.9億

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨　農委會緊急召開記者會

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨　農委會緊急召開記者會

陸暫停進口台灣鳳梨　國台辦解釋

陸暫停進口台灣鳳梨　國台辦解釋

關鍵字：

鳳梨大陸進口農委會

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

辛龍身影突現蹤《小明星》！

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

55歲的邰智源到底在拚什麼？

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面