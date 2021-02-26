蘇貞昌定調「檢疫」層次　防堵台灣鳳梨禁令升溫成政治問題

記者陳家祥／台北報導

大陸國台辦26日指出，因多次從台灣輸入的鳳梨中截獲檢疫性有害生物，因此大陸海關總署宣布，3月1日起暫停台灣鳳梨進口，此舉預計將對台灣造成15億的損失衝擊。對此，行政院長蘇貞昌表示，目前定調在「檢疫」的層次，不要升高到政治層次，並會多與對岸溝通聯繫，希望大家往好的方向走。

▲面對大陸封殺台灣鳳梨，蘇貞昌定調在「檢疫」層次，避免升高成政治問題。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院長蘇貞昌今赴立法院專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬基金，國民黨立委林為洲質詢時指出，台灣中國兩個地方要用這手段，老實講防不勝防，看看中美貿易廝殺的狀況，川普突然提高關稅，造成很大的紛爭，「我第一個想到，如果像中美貿易對幹，很多東西突然不進口，尤其是生鮮農產品，沒辦法放在倉庫當備品」。

林為洲接著問到，稍早農委會主委陳吉仲表示已經發函希望用視訊方式協商，對方是否回信了？陳吉仲說，昨天傍晚收到對方海關總局直接來函，當下就立刻回信，「我們把這當作兩岸動植物防檢疫的議題，非常專業科學得議題來討論。到現在為止還沒收到對岸再次回信」，這是這幾年雙方農產貿易，第一次針對動植物防疫提出這樣的作為。

林為洲接著說，川普跟中國大陸的貿易戰也是第一次，因此不要想像台灣跟中國大陸不會發生這種事情，「那時候我們怎麼辦？對方政策如果是朝向這方向，要『窮台』，影響最大一定是生鮮農產品，因為沒辦法儲存」。

▲台灣鳳梨遭中國宣告3月1日起暫停進口。（圖／記者姜國輝攝）

新上任的陸委會主委邱太三則表示，兩岸有針對農產品的檢驗檢疫協議，在協議裡面雙方業務主管機關針對貿易上的問題，可以先行做溝通跟協調。台灣這邊就是由農委會跟對岸的相關主管機關，若後續有需要陸委會協助的，一定會全力協助。

蘇貞昌則表示，昨天突然接到對方這樣的表示，「我們把他定調是檢疫的理由、層次，不要把他升高到政治層次」，還是多跟對方聯繫，希望大家往好的方向走。蘇也說，這事件也可見多年來他一直主張的，「不要把所有雞蛋放在一個籃子，不要過度依賴中國的原因」。

最後林為洲說，希望農委會盡速盤點未來1年有可能被針對的生鮮農產品，避免再發生這種狀況，「以中美貿易衝突來講，他們絕對有辦法這樣做」，政府自己要有因應方案，超前部署作為，生鮮農產儲存不易，臨時要找國外市場也不容易，因此要先盤點，及早因應。