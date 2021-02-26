中國暫禁台灣鳳梨輸入　王定宇：政治凌駕國際規則「可訴諸WTO」

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國海關總署25日通知農委會，由於台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將自3月1日起暫停我方鳳梨輸入。對此，民進黨立委王定宇26日批評，中國是在沒事找碴、政治凌駕國際規則，就像糟蹋澳洲紅酒。他也喊話，台灣可以訴諸世貿組織（WTO）。

「這是真的病蟲害？還是中國政治病蟲害？」王定宇在臉書寫道，根據農委會指出，2010年迄今輸中國的鳳梨共計6200批，接獲中方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，意即輸出合格率達99.79％。而這些害蟲也發生於中國，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。

王定宇也指出，中國於2020年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響台灣鳳梨輸中，農委會自去年10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表，並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸中鳳梨656批，均未接獲中國不合格通知，顯示強化措施奏效。

「由此可見中國是在沒事找碴、政治操作，就像糟蹋澳洲紅酒一樣，政治凌駕國際規則。」面對此事，王定宇認為有有3個方式可處理，第一，可以訴諸WTO、第二，政府進行輔導出口他國或購入、第三，國人吃國產鳳梨。

王定宇解釋，台灣鳳梨平均年產量約42萬公噸，9成左右為內銷，而2020年外銷量為4萬5621公噸，其中出口至中國約3萬6000噸。他喊話，「讓我們幫助農民維持鳳梨市場價格」。

▼王定宇談中國禁台灣鳳梨輸入令。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）