　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全無路燈！14歲女學生返家遭卡車撞飛　「後視鏡支架尻頭」慘身亡

▲▼貨車、貨櫃車、大卡車。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲女學生遭大卡車違法安裝的後視鏡撞飛，頭步重挫。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者張寧倢／編譯

夜晚的返家之途竟成為黃泉路！英國一名14歲女學生2018年萬聖節當天，獨自走在一條沒有路燈的鄉村小路上，後方一輛7.5噸重的大卡車疾駛而來，在駕駛的疏忽之下，後視鏡支架竟然直接從後方撞上路邊的女學生，導致她整個人被撞飛，2天後傷重身亡。

根據《太陽報》報導，住在沃里克郡（Warks）的哈伯里村（Harbury）的14歲女學生荷莉（Holly Chevassut），於2018年萬聖節傍晚5時30分左右，獨自走在一條沒有路燈且沒有人行道的小路上，準備返回家中，卻被一台7.5噸Isuzu平板卡車從後方撞飛，據悉是拖吊服務公司「GRS Recovery」的所屬車輛。而被後視鏡支架擊中的荷莉，送醫後被診斷為外傷性脊髓損傷，2天後傷重不治。

報導稱，根據當地法律，大卡車後視鏡不得凸出車輛最寬處超過20公分，也必須高於地面2公尺，但這台卡車卻違反了這些規定，導致後視鏡支架迎頭撞上荷莉，變成殺人兇器。沃里克郡驗屍官助理里珀（Tom Leeper）致信GRS拖吊公司，要求他們調查車輛的後視鏡支架，結果發現，GRS仍然繼續在卡車上安裝不合規定的後視鏡，「在我看來，如果不採取行動，未來還會重演死亡悲劇。」

日前，法庭聽審會上，GRS Recovery證實現在公司已經修改了所有車輛後視鏡與防護裝置，使其符合法規。而荷莉的家人也在聽審會後聲明，感謝所有急救人員與考文垂大學醫院（University Hospital in Coventry）的醫護人員，對荷莉給予的治療與關心，荷莉是一位有才華、有創意、幽默又漂亮的女孩，她的家人朋友們都很愛她，「我們會非常想念她。」

更多相關新聞
►電眼傻妹被停車桿尻頭！她想尋找「油頭帥哥」報恩　結局超展開
►凌晨衝進學校宿舍「祈禱時間到了」　武裝分子擄走至少300女學生
►恐怖畫面曝！一家4口出遊遇「奪命飛天輪」路殺　副駕母爆頭慘死

聽Podcast掌握美選及國際局勢

擴香瓶5招使用小秘訣：瓶蓋先別丟，畫十字擴香用更久！

ET快訊
吳孟達病危「家屬見最後一面」　周星馳發聲了
吳孟達肝癌！安鈞璨31歲殞落「肝塞百顆腫瘤」　到家5分鐘猝逝
懷孕還能玩？　罔腰爽玩劍湖山被認出
六合夜市空蕩蕩！網曝3理由：在地人絕對不去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「還是要謝謝台灣」311地震10周年感動影片曝　網喊：台日友好！

少子化衝擊！北韓狂推「240天產假+最長1年育兒假」

美眾議院通過1.9兆美元紓困案！　下週將交參議院表決

美制裁沙烏地76人…獨缺他！重新評估雙邊關係　擬僅提供防禦武器

海地監獄暴動25死！400多人越獄　頭號通緝犯脫逃隔日槍戰亡

全無路燈！14歲女學生返家遭卡車撞飛　「後視鏡支架尻頭」慘身亡

美夫婦確診「家中隔離暴斃」　11歲獨生女開門嚇傻！

接種新冠疫苗後發燒、噁心、高血壓！南韓1天傳出「15起副作用」

美加州濃煙大火「全洛杉磯都能看到」　多輛巴士遭燒毀剩骨架

剛挺日本擁釣島臺主權　美國防部3天後改口「為失言道歉」

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

免費白飯全被偷！連內鍋都不見　他代母歸還賠500...老闆：不追究

「還是要謝謝台灣」311地震10周年感動影片曝　網喊：台日友好！

少子化衝擊！北韓狂推「240天產假+最長1年育兒假」

美眾議院通過1.9兆美元紓困案！　下週將交參議院表決

美制裁沙烏地76人…獨缺他！重新評估雙邊關係　擬僅提供防禦武器

海地監獄暴動25死！400多人越獄　頭號通緝犯脫逃隔日槍戰亡

全無路燈！14歲女學生返家遭卡車撞飛　「後視鏡支架尻頭」慘身亡

美夫婦確診「家中隔離暴斃」　11歲獨生女開門嚇傻！

接種新冠疫苗後發燒、噁心、高血壓！南韓1天傳出「15起副作用」

美加州濃煙大火「全洛杉磯都能看到」　多輛巴士遭燒毀剩骨架

剛挺日本擁釣島臺主權　美國防部3天後改口「為失言道歉」

吳孟達已昏迷打強心針！　好友痛曝最後對話：他說不會保持聯絡了

吳孟達肝癌病危「陷彌留狀態」　周星馳發聲：隨時出力幫忙

台海若衝突誰幫美國？　軍事公司預測「只有這兩國」

存摺放捷運站置物櫃可借款！退伍少將「照做淪詐欺犯」　下場曝光

再讀一次大學！陪肌萎症女走復健路　慈父辭公職考上物理治療系

南港車多「車速20km↓」紫爆！國5南向車潮續增時速不到40km

「還是要謝謝台灣」311地震10周年感動影片曝　網喊：台日友好！

陽岱鋼敲1安1得分　王柏融挨1K安打未開張

吳孟達肝癌！安鈞璨31歲殞落「肝塞百顆腫瘤」　到家5分鐘猝逝

少子化衝擊！北韓狂推「240天產假+最長1年育兒假」

「最正岳母」和女婿並坐被認情侶 女兒看後沉默： 壓力好大

國際熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

金髮妹無罩逛街　怒脫小丁套臉上

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

阿公飆車191被抓　急喊：打疫苗遲到啦

人獸血腥畫面曝！他赤手空拳痛擊花豹護妻女

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

美債殖利率飆升憂慮未解　美股道瓊再跌470點

殺鄰居挖心臟煮來吃！他逼叔姨吃「人肉馬鈴薯」

奈及利亞綁架　300女學生失蹤

《感官世界》吸睛完勝所有阿部定

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

女大生力退3色狼！　慘被灑油縱火72％燒傷

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

更多熱門

相關新聞

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

最新消息！228連假第一天上午8點多國道上發生一起死亡車禍，一輛大貨車今天上午行駛在國一364.4公里高雄段輪胎突然脫落，彈跳到對向車道，這顆輪胎砸到一輛汽車的右前方，坐在副駕駛座的女乘客被這天外飛來的輪胎砸到當場失去呼吸心跳，經搶救後不治。

家庭堡壘翻車　變換車道連撞2車　

家庭堡壘翻車　變換車道連撞2車　

國道3車擦撞！沒放警示人還站車道講手機

國道3車擦撞！沒放警示人還站車道講手機

牛津新冠實驗室遭駭客入侵！

牛津新冠實驗室遭駭客入侵！

台灣大道路樹暗夜斷裂　2騎士衰撞車毀人傷

台灣大道路樹暗夜斷裂　2騎士衰撞車毀人傷

關鍵字：

車禍英國女學生後視鏡平板卡車大卡車死亡

讀者迴響

熱門新聞

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　友曝：做好心理準備

55歲的邰智源到底在拚什麼？

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

快訊／吳孟達肝癌惡化爆「急轉加護病房」

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見
《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面