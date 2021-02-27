恐怖畫面曝！一家4口出遊遇「奪命飛天輪」路殺　副駕母爆頭慘死

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

國道1號364.4K高雄段今上午8時43分許傳出離奇死亡車禍，一輛大型貨櫃車行經事故路段時，後側輪胎突然脫落，彈跳到對向車道、重重砸中一輛汽車右前方，導致副駕駛座的曾女（47歲）當場死亡；而同車的女兒也受傷，緊急送往醫院治療。

▲貨櫃車後輪鬆脫彈往對向車道，砸中自小客奪命。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

警方初步調查，當時黃姓男子駕駛營業用貨櫃車沿著國道1號往北行駛，途中右後方第一軸輪胎卻突然鬆脫、彈跳往對向車道。而遭砸的自小客是一家4口開心駕車出遊，行經國道正準備從中線變換內側車道時，突然遭到「飛天巨輪」路殺，坐在副駕駛座的媽媽曾女當場腦漿外溢慘死；同車的17歲郭姓女兒也受傷，頭部骨折、臉及肢體擦傷，立即送往醫院治療。

收治郭姓女子的802醫院急診部主任許文欣醫師指出，郭女到院後受到極大的驚嚇，雖然意識清楚，但對於事故過程無法完整表達，後續將待她情緒穩定後再行釐清；而郭女到院後有顱骨骨折、頭部與四肢擦挫傷情形，所幸目前生命徵象穩定，現先留置急診觀察，若情況有變化將再收治住院治療。

警方指出，雙方駕駛均無酒駕，本次事故占用國道1號南向輔助及外側路肩車道，除了自小客車外，還有另輛小貨車也受到波及，目前現場尚在排除中；確切事故原因、肇責歸屬為何，還有待進一步釐清。