悚！巨輪凌空「擊穿」轎車　物理老師：等同遭4.5噸卡車衝擊

記者黃子倩／高雄報導

國道1號228連假首日發生離奇死亡意外！一輛聯結車今天上午行駛在國道一號364.4公里高雄段，後方拖車上的巨大輪胎突然脫落，其中一顆彈到對向南下車道，砸到一輛由中線切到內側車道的自小客車右前方，造成坐在副駕駛座的女乘客當場沒了呼吸心跳，警方表示，大貨車脫落的輪框跟輪胎約160公斤，經過物理老師的換算「160公斤的巨輪從天而降，小客車等於受到4.5噸的大卡車迎面撞擊一般。」

▲160公斤重的巨輪從天而降砸中自小客車，宛如一輛大卡車迎面撞上。（圖／記者黃子倩翻攝）

物理老師朱天健進一步解釋：「假設輪胎跟輪框的重量、質量大約160公斤，輪胎跟車子行進相對速度大約每小時100公里，我們可以簡單利用物體的受力等單位時間的重量變化，那瞬間的受力相當於4.5公噸的大卡車迎面衝撞一樣！」如此換算，可想而知當下撞擊力道之大，等同於坐在副駕駛座上的女子，直接承受了一輛4.5噸的卡車撞擊。

▲物理老師朱天健。（圖／記者黃子倩翻攝）

國道警方指出，27日上午駕駛聯結車行經國道1號的黃姓男子事後供稱，後方板車上的輪胎脫落當下，他絲毫沒有察覺，是當時後方其他駕駛不斷按喇叭示意，他才知道已經釀禍，不過他強調板車是跟別人借來的，「不清楚詳細的保養狀況」，對此警方將進一步調閱保養紀錄釐清。

而這起發生在國道1號364.4公里高雄段的重大事故，160公斤重的巨大輪胎從天而降，砸中自小客車右前方，造成郭男妻子死亡，以及兩個女兒受傷，國道警察事後前往現場處理，初步判定，駕駛聯結車的黃姓駕駛以及自小客車上的郭姓架勢兩人酒測值均為0，皆沒有酒駕。

▲160公斤重的巨輪從天而降砸中自小客車，宛如一輛大卡車迎面撞上。（圖／記者黃子倩翻攝）

聯結車上的黃姓駕駛表示：「聯結車的車頭車主是自己的，但板車則是跟別人借的，平時對板車的保養頻率跟過程也不太清楚。」他表示板車使用的輪胎「俗稱315款式」，但他自己本身不知道輪胎有多重。目前遭到巨輪波及的自小客車郭姓車主和小女兒，兩人目前在警局做筆錄，稍晚將趕赴殯儀館處理後事。

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