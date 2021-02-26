陳時中：疫苗覆蓋率沒有非常高　不要期待能控制住疫情

記者林銘翰／台北報導

有鑒於台灣即將取得新冠肺炎疫苗，衛福部長陳時中26日表示，在疫苗涵蓋率沒有到達非常高的情況下，千萬不要期待打疫苗就能把疫情控制住，或者在疫苗還沒達到一定保護力，就來任意放寬邊境，這樣會造成鬆懈，甚至可能形成第二波的疫情。

行政院長蘇貞昌26日率領相關部會首長，赴立法院就「COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備」、「百億養豬產業基金」等相關事項進行專案報告，並備質詢。

民進黨立委蔡易餘質詢時表示，台灣在這次的防疫好成功，全世界都在誇獎，接下來要面對防疫的第二階段，疫苗也已經出來了，國民黨包括前總統馬英九在內的很多人，卻一直在鼓勵中國疫苗，「我也要叫馬英九帶頭施打中國疫苗」。

陳時中回應，疫苗是一個科學問題，還是要用科學方法應對，只要是安全有效，相關數字、技術性資料可以提出來，專家會進行研判，不過到目前為止，相關科學性、技術性資料都沒有看到，「現在連起頭都有困難」。

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡易餘質疑，自己最近一直在看相關報告，施打疫苗讓人體對新冠肺炎有抵抗力，但是否代表病毒就被消滅，這件事情並不知道。陳時中則說「沒有」，抗體跟病毒會同時存在。

蔡易餘詢問，如果抗體跟病毒會同時存在，是否代表自己有抵抗力、不會發病，但是可能會有傳染力。陳時中則回覆「有可能」，不過這些病毒會不會傳染給別人、傳染力多少，現在都還不知道。

陳時中說明，施打疫苗可以增高個人的保護力，至於是不是身上不會有病毒，現在大家都認為會。此外，這些病毒是否會傳染給別人、傳染力多強，都是大家還在研究的議題。

蔡易餘表示，如果這樣的說法成立，未來行政團隊會很辛苦，有的人即使施打疫苗，出國回來染上病毒卻不知道，或者是外國人打了疫苗來到台灣，即便自己不會感染，但還是有傳染力，詢問台灣要如何面對這件事。

陳時中說明，在疫苗涵蓋率沒有到達非常高的情況下，千萬不要期待打疫苗就能把疫情控制住，或者在疫苗還沒達到一定保護力，就來任意放寬邊境，這樣會造成鬆懈，甚至可能形成第二波的疫情。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡易餘詢問，台灣不會隨著施打疫苗逐漸增高，就下降邊界防護，如果未來有國家基於經濟發展、交通、旅遊等因素，要求只要有施打疫苗的人，來到台灣就沒有14天的隔離限制，是否會受到很大壓力。

對此，陳時中坦言「當然會有壓力」，不過目前到現在為止，這些國家縱使疫苗達到涵蓋率很高的，沒有在邊境放鬆，僅是在社區放鬆，例如以色列疫苗已經施打超過50%，也只是放鬆打疫苗的人可以去健身房，台灣在健身房則從來沒有限制過。

蔡易餘呼籲，台灣還是要積極爭取新冠肺炎疫苗，後續還有很多狀況，今年大概是防疫下半場，希望台灣還是可以做得很好。

陳時中表示，防疫還是一個科學，一年來很多重要的抉擇、判斷，都是靠著專家、委員會提供最好的建議，讓政府在政策執行很穩定、有效力，並且能夠全民配合。

陳時中強調，未來一年在打疫苗也是一個科學，政府仍會秉持去年的態度，搜集國際相關意見、專家判斷，訂定政策穩定實施，這是今年會去做的，相信去年會成功，今年仍然可以維持一定的效果。

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