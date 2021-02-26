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慶富造海軍獵雷艦「詐貸63億」！老董陳慶男二審仍重判25年

▲陳慶男超過規定時間九分鐘後才現身派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲慶富造船承攬海軍獵雷艦，涉嫌詐貸63億，老董陳慶男二審仍遭判刑25年。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

慶富造船集團2014年間承攬國防部海軍獵雷艦案，遭爆涉詐貸63億元，案經調查，一審高雄地院依違反《銀行法》、偽造文書等罪，將慶富老董陳慶男判刑25年，併科罰金1億500萬元，另外其妻子陳盧昭霞則判刑1年6月、前執行長簡良鑑判6月，得易科罰金，慶富公司則判罰金2億8000萬。案經上訴二審，高雄高分院今駁回上訴，維持一審刑度，可上訴。

回顧整起事發經過，慶富造船於2014年間標得國防部海軍獵雷艦案，然而，老董陳慶男、其子陳偉志以及執行長簡良鑑，明知慶富有資金缺口，仍偽造不實採購合約、商業發票，分別向9間銀行詐取「過渡性融資貸款」，並且4次辦理虛偽增資，將慶富的資本額從5億3000萬元增加到40億元，增資後將錢迅速轉出，並向聯合授信銀行詐貸約台幣63億餘元。

全案爆發後，高雄地檢署著手偵辦，經調查，發現實際投入造艦款項僅2億5680萬元，仍有21億元流向不明；2018年2月檢方起訴時曾痛批，「慶富案讓海軍的逾十年國造獵雷艦案心血毀於一旦，還讓損失由聯貸銀行團承擔」，因此訊後依詐欺、背信、偽造文書，以及違反《銀行法》、《公司法》、《營業秘密法》等罪嫌，正式起訴陳慶男、陳偉志、簡良鑑等人。此外，陳偉志在2018年6月棄保潛逃，遭高雄地院通緝，更被調查局列為重大經濟逃犯，目前下落仍不明。

一審高雄地院審理後，依違反《銀行法》、偽造文書等罪，判老董陳慶男25年刑期，併科罰金1億500萬元；另判陳盧昭霞1年6個月徒刑、簡良鑑判刑6個月，得易科罰金，顧問李維峰無罪，慶富公司也被判罰金2億8000萬元。

對此，案經上訴二審，高雄高分院今宣判，上訴駁回，維持一審刑度，全案仍可上訴。

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