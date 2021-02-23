北市信義區遠雄金融中心購地糾紛　趙藤雄須賠女地主1.6億

▲遠雄金融中心出現購地糾紛，集團創辦人趙藤雄須賠償地主1.6億元。（圖／記者張菱育攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠雄集團位在台北市信義區松高路的「遠雄金融中心」，2008年以129億元天價購地後，出現糾紛。股市金主、女地主黃蓁蓁起訴要求遠雄集團創辦人趙藤雄須給付差價，案經高等法院審理後，23日更一審宣判，改判趙藤雄須賠償1億6423萬5080元。可上訴。

位在信義區A1上的「遠雄金融中心」，1998年台北市政府釋出後，當時由奕行及奕銘投資公司負責人、股市金主黃蓁蓁，以總價52.7億元、每坪372萬元標下，其中銀行聯貸金額占46億元。但後來黃蓁蓁爆發財務危機，A1最後被8家聯貸銀行團拍賣，但乏人問津，成為台北市最貴的空地。

一直到2008年，遠雄集團出手以129億元天價，標下這塊土地，當時被稱為台北市信義計畫區最貴的「預售辦公大樓」，創下台灣商用不動產交易的新天價。遠雄集團也隨即宣布，將興建摩天大樓。最後完工的「遠雄金融中心」高208米，共地上32層地下4層，主結構為鋼骨SC，是臺灣第9高、臺北市第5高的大樓。

但購地過程爆發糾紛，黃女起訴主張，當時趙藤雄願以「建物成本價格」讓她購買大樓內200坪部分及3個車位；趙藤雄更於2012年7月17日雙方會面餐敘時，口頭協議先由黃女以「市價」向遠雄人壽公司購買，再由趙藤雄以金錢補償「市價」與「建物成本價」間之「價差」。但事後她購買200坪土地及4個停車位，但趙藤雄卻遲遲不補償價差2億多元，因此起訴求償。

案經高院更一審審理，認為依照遠雄公司當年的財報資料，建物的成本價應該為127,942,920元，而黃女當時購買金額為292,178,000元，因此兩者間的價差應該為164,235,080元，這部分更一審法院判准，其餘之訴駁回。本案仍可上訴。