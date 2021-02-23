嘉義19棟透天厝密藏5億！國內最大大麻園遭查獲　活、乾株全被扣

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

嘉義縣朴子警分局2020年11月接獲線報指出，有人於嘉義地區涉嫌種植大麻，並製作成大麻煙販售圖利，遂報請嘉義地檢署指揮偵辦。案經調查，嘉檢本月21日一舉查獲嫌犯於嘉義地區承租的19棟透天厝，立即將相關證物帶回，依法擴大偵辦當中，而這也是近期國內查獲最大宗的大麻製造工廠。

▲嘉義警方報請檢方調查，破獲近期最大宗大麻製造工廠。（圖／記者翁伊森攝，下同）

警方指出，案經調查發現，周姓男子等人分別於嘉義縣、市地區，選定剛新建完成之透天厝，並利用鄰居尚未進住的空窗期，不惜重金承租多處，再將室內窗戶、冷氣機安裝口等以裝潢木板封死，避免大麻活株氣味外洩，使用窗簾作為掩護，以維持外觀與一般民宅無異。

周嫌等人共承租19處透天厝，以分散多處種植、24小時以訂製的植物生長燈照射、通風設備過濾排氣等方式，大規模進行室內種植，以規避檢警之查緝，然而，最終於本月21日遭檢方一舉破獲，總計查獲大麻活株1421株、乾株227株、乾燥大麻花逾4公斤等毒品證物，而這些大麻活株若做成成品，市值約5億200萬，全案為近期國內查獲之最大宗大麻製造工廠。

對此，警方表示，目前仍持續針對本案之毒品販售網路、嫌犯之大麻種子來源、植株來源及下游大麻花、大麻煙絲等販售流向等持續擴大溯源清查，並追查在逃涉案共犯，並呼籲民眾，切莫因一時之好奇受人引誘參與毒趴吸食大麻，大麻於我國係屬法定列管第二級毒品，具成癮性及相當之副作用，請勿以身試法染上吸毒惡習，以維身心健康。

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