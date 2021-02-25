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「奉神明指示」破壞原民抗日遺跡　前議員林水山剷山蓋廟遭判刑

▲三清萬甲仙境。（圖／翻攝自三清萬甲仙境網站）

▲三清萬甲仙境，是剷掉三峽國有地山頭所興建的違建。（圖／翻攝自三清萬甲仙境網站）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨籍的前新北市議員林水山，涉嫌在國有林地的新北市三峽區有木里山區違法開墾山坡地，興建宮廟「三清萬甲仙境」，林水山還說這是「奉神明指示的福地」。而違建地點還在「大豹社原住民抗日文史遺跡」範圍內，甚至林水山挖土機遭查扣後，第二天又在雇工開挖。一審將他判刑1年10月，案經上訴，二審高等法院審理後，維持相同刑度，並宣告緩刑5年。可上訴。

有民眾提出檢舉，指稱三峽有木里山區的「三清萬甲仙境」違法佔用國有土地，還將山頭削平搭建宮廟。新北市農業局除了要求業者就破壞山坡地恢復原狀，還在2018年4月間派出工務局拆除大隊，花了兩週時間才將宮廟違建拆除完畢。不過調查局在當年5月間召開記者會，宣稱「三清萬甲仙境違建案」，上個月才遭新北市府拆除大隊強拆，短短一個月又蓋了回來，規模還比之前更大。

檢調單位進行查辦，發現宮廟聯絡人是前新北市議員林水山，而林水山也對外表示，這塊地方是「奉神明指示的福地」，也是朋友的土地，之後會面對司法的調查，並把土地復原。而檢方偵查終結後，認為林水山曾為議員，應該熟知相關法令和行政流程，在2017年6月間提出建案申請時，明知申請需檢附水土保持證明，也知道申請案可能遭到駁回，結果竟仍大規模違法開發，造成環境嚴重破壞，甚至被查獲後還不知收斂、繼續施工整地，犯後態度惡劣，故依《水土保持法》「濫墾山坡地致水土流失等罪」將林男起訴，建請法院從重量刑。

一審法院認為他為了個人信仰而破壞生態，被查獲後還不知悔改持續破壞山林，危害期間長達將近1 年，依2個「非法開法使用致水土流失未遂罪」，分別判處他徒刑8月、1年6月；合併執行刑1年10月。案件上訴第二審。

二審高院審理後，林男一改先前態度，除支付費用撫育造林，也將違建土地上水泥鋪面刨除覆土，且已與財政部國有財產署北區分署達成和解並賠償23萬8,170元，高院認為犯後態度尚稱良好，已知所悔悟，因此維持1年10月的刑度，但宣告緩刑5年的自新機會；緩刑期間內交付保護管束，並需於判決確定後1年內接受16小時的法治教育。

▼林水山。（圖／翻攝自林水山臉書）

▲▼林水山。（圖／翻攝自林水山臉書）

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