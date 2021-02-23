　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨顧植物人母12年啃光積蓄！孝兒失業付不出4萬安養費　3刀刺死她

▲▼老人,老,滄桑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊男獨自照顧植物人母親12年，因失業、經濟壓力之下無法負擔照護費，持刀刺死母親。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃子倩、陳羿妏／高雄報導

高雄一名楊姓男子獨自照料植物人母親12年，不料，2020年5月他因多年無工作收入，在龐大經濟壓力之下，竟以3刀刺死母親。一審橋頭地院認為，楊男所積欠的養護費用金額非甚鉅，卻因過度封閉自我，未對外尋求協助，反倒以慘忍方式殺害母親，依直系血親尊親屬犯殺人罪，判楊10年刑期。不過，案經上訴二審，高雄高分院以原審量刑過重，將楊男改判6年，褫奪公權4年，可上訴。

判決指出，楊母2008年10月因車禍，經送醫治療成植物人，生活無法自理，只能在安養機構接受專人照顧，相關費用均由楊男以工作薪資、車禍賠償金及保險金按月支付；然而，楊男2020年5月2日因賠償金、保險金均已花用殆盡，再加上多年無工作收入，認為自己無力負擔母親的安養費用，在龐大經濟壓力之下，開始萌生殺意，將母親接回家裡住，並於翌日下午2時，先將同住的胞妹支開後，持菜刀朝母親的胸腹刺下3刀，母親當場重傷身亡。

楊男弒母後，當天晚間8時自行撥打電話至警局報案並自首，警方獲報到場後，立即將楊男逮捕，並扣得行兇用的菜刀一把，楊男訊後被依法起訴，全案因此曝光。

一審楊男胞妹曾替哥哥說話，表示哥哥僅高職畢業，從小孝順母親，也非常照顧2個妹妹，求學期間會打工分擔母親經濟壓力，並在母親變成植物人時，挺身處理照顧事宜，期間仍持續照顧妹妹，對家庭的付出、與對爸爸的孝順溢於言表，而哥哥僅是因封閉自我，獨自承擔壓力，才會釀成人倫悲劇，請求法官減刑。

橋頭地院認為，楊男所積欠的養護費用4萬3270元，金額非甚鉅，若有適時向親友、政府機構或社福團體求助，並適當工作賺取薪資，可能不會造成悲劇發生，因此足見係楊男過度封閉自我，其犯意甚決、且手段殘忍，因此依對直系血親尊親屬犯殺人罪，將楊男判刑10年，褫奪公權5年。

然而，楊男不服結果，提起上訴，二審高雄高分院認為，原審量刑過重，審酌後改判楊男6年刑期，褫奪公權4年，全案仍可上訴。

【更多新聞】

最後身影曝！3男幫家暴受害女討50萬賠償　慘遭亂刀猛砍…釀1死2傷

媳婦逼簽家產協議！婆婆死前錄遺言　告別式大伯播片控：你害死媽

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！夫悲痛還原現場

ET快訊
特斯拉開到無人墓地　偵測提示「全是人」嚇：還在走動
Daft Punk解散！　「其中一人大爆炸」宣告回不去了
快訊／西濱又出事！2車追撞　車流回堵1公里
台灣「夜市球王」出國比賽遭10名保全押走　禁閉24小時遭遣返
罔腰又遭打臉！懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫：早就拿到了
超艾夾中2刀遭酸「8+9團體不意外」　草爺動怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遠航掏空案投保中心求償　二審仍判21被告須賠近3億

水情告急還來亂！　雲林水利多區水井電纜遭竊影響農作

離婚13年突中風！311萬理賠金變贍養費　他控前妻侵占被兒子逆轉

快訊／西濱又出事！彰化段2聯結車追撞　車流回堵1公里

新加坡男來台遇疫情受困　沒錢繳住宿費「P圖秀櫃台」快閃挨告

桃園驚爆女殺男命案！酒後互打居下風　她捅男友1刀+酒瓶狂砸　

台61雲林段噴射級飆速紀錄曝！2測速桿常被塑膠　1年開罰2萬張

假貴婦誆「日本乾爹」幫賺錢　借5000萬裝闊騙親友510萬

快訊／罔腰深夜突襲曬媽媽手冊！高雄衛生局再追查　新進度曝光

武陵賞櫻爆漆彈攻擊！遊客與交管衝突車窗中彈　妻喊：不要這樣

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

遠航掏空案投保中心求償　二審仍判21被告須賠近3億

水情告急還來亂！　雲林水利多區水井電纜遭竊影響農作

離婚13年突中風！311萬理賠金變贍養費　他控前妻侵占被兒子逆轉

快訊／西濱又出事！彰化段2聯結車追撞　車流回堵1公里

新加坡男來台遇疫情受困　沒錢繳住宿費「P圖秀櫃台」快閃挨告

桃園驚爆女殺男命案！酒後互打居下風　她捅男友1刀+酒瓶狂砸　

台61雲林段噴射級飆速紀錄曝！2測速桿常被塑膠　1年開罰2萬張

假貴婦誆「日本乾爹」幫賺錢　借5000萬裝闊騙親友510萬

快訊／罔腰深夜突襲曬媽媽手冊！高雄衛生局再追查　新進度曝光

武陵賞櫻爆漆彈攻擊！遊客與交管衝突車窗中彈　妻喊：不要這樣

中職例行賽計畫開放78%　觀眾可以飲食　

加油！開南大學棒球隊新戰袍亮相　獲台灣中油冠名贊助

傳產、金融股撐盤！台股開低走高　指數漲33點收16443點

住麗寶飯店免費玩樂園！加碼送早、晚餐吃到飽　爽玩劍湖山99元

我駐紐約辦事處再添1確診　一週內第2起個案

亞馬遜售「中國傳統果籃」1680元有找　陸網友：那是小孩便盆

樂天輪值太豪華！　田中將大恐不是開幕戰先發首選

欣興手握ABF長線訂單　外資調高目標價至160元

出不了國！阿信辦公室「搬入一座滑雪場」　不二郎嚇到員工雪戰

吉力吉撈向葉總挖寶　王維中牛棚蹲捕：大聯盟水準

社會熱門新聞

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

快訊／新竹母子「騎車3貼」　1大1小亡

小王廚師長相曝！與4寶媽嘿咻出事了　公司股東在找他

即／台東海端火車站3人遭撞飛　1命危

竹科男宿舍偷腥！小三嗆「做很多次」逼正宮離婚

她抓頭淹死小姑直到沒泡泡　水泥封屍還喊好噁心

即／新竹母子「騎車3貼」　1大1小命危

地主私封路　老翁中風阻擋救護車

即／男全台最高「屏東谷川大橋」墜下慘死！

即／台東海端火車站事故　2人頭骨破裂亡

他提供監視影片　隔天被報復噴漆

前女友深夜帶3人尋仇！他拿刀反擊刺穿1男胸口

背孕妻偷吃5妹！　桃園角頭之子高調炫富生活曝

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面