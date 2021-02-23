獨顧植物人母12年啃光積蓄！孝兒失業付不出4萬安養費　3刀刺死她

▲楊男獨自照顧植物人母親12年，因失業、經濟壓力之下無法負擔照護費，持刀刺死母親。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃子倩、陳羿妏／高雄報導

高雄一名楊姓男子獨自照料植物人母親12年，不料，2020年5月他因多年無工作收入，在龐大經濟壓力之下，竟以3刀刺死母親。一審橋頭地院認為，楊男所積欠的養護費用金額非甚鉅，卻因過度封閉自我，未對外尋求協助，反倒以慘忍方式殺害母親，依直系血親尊親屬犯殺人罪，判楊10年刑期。不過，案經上訴二審，高雄高分院以原審量刑過重，將楊男改判6年，褫奪公權4年，可上訴。

判決指出，楊母2008年10月因車禍，經送醫治療成植物人，生活無法自理，只能在安養機構接受專人照顧，相關費用均由楊男以工作薪資、車禍賠償金及保險金按月支付；然而，楊男2020年5月2日因賠償金、保險金均已花用殆盡，再加上多年無工作收入，認為自己無力負擔母親的安養費用，在龐大經濟壓力之下，開始萌生殺意，將母親接回家裡住，並於翌日下午2時，先將同住的胞妹支開後，持菜刀朝母親的胸腹刺下3刀，母親當場重傷身亡。

楊男弒母後，當天晚間8時自行撥打電話至警局報案並自首，警方獲報到場後，立即將楊男逮捕，並扣得行兇用的菜刀一把，楊男訊後被依法起訴，全案因此曝光。

一審楊男胞妹曾替哥哥說話，表示哥哥僅高職畢業，從小孝順母親，也非常照顧2個妹妹，求學期間會打工分擔母親經濟壓力，並在母親變成植物人時，挺身處理照顧事宜，期間仍持續照顧妹妹，對家庭的付出、與對爸爸的孝順溢於言表，而哥哥僅是因封閉自我，獨自承擔壓力，才會釀成人倫悲劇，請求法官減刑。

橋頭地院認為，楊男所積欠的養護費用4萬3270元，金額非甚鉅，若有適時向親友、政府機構或社福團體求助，並適當工作賺取薪資，可能不會造成悲劇發生，因此足見係楊男過度封閉自我，其犯意甚決、且手段殘忍，因此依對直系血親尊親屬犯殺人罪，將楊男判刑10年，褫奪公權5年。

然而，楊男不服結果，提起上訴，二審高雄高分院認為，原審量刑過重，審酌後改判楊男6年刑期，褫奪公權4年，全案仍可上訴。

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