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社會 社會焦點 保障人權

20歲上兵收假發酒瘋！握拳作勢打營長　還怒嗆安全士官「三字經」

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲饒姓上兵收假返回營區發酒瘋，因辱罵安全士官三字經遭判處拘役。（示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／新竹報導

20歲饒姓上兵2019年12月11日晚間收假前與同梯一行官兵喝酒，不料，他返回營區後竟發酒瘋，不但作勢毆打營長、連長，還對營舍的安全士官辱罵「O你娘」等語。對此，新竹地院日前審理後，依對於擔任警戒職務之人當場侮辱罪，將饒男判處拘役30日，得易科罰金3萬，緩刑2年，本案確定後6個月內得支付公庫4萬元，可上訴。

判決指出，饒男2017年7月12日入伍，服役於陸軍機械化步兵第269旅，擔任上兵班用機槍兵，並於2019年11月4日至12月17日獲派至陸軍裝甲第584旅，接受甲車駕駛專長訓練；然而，同年12月11日晚間，他與同期受訓的官兵一起於營區外喝酒，收假返回營區後，竟失控發酒瘋，大聲咆哮，握拳作勢毆打營長、連長，還在營舍內，對輪值安全士官的林姓下士副班長以「Ｏ你娘」等語辱罵。事後，饒男遭新竹憲兵隊移送法辦，全案因此曝光。

偵查期間，饒男否認犯行，辯稱「我喝醉沒印象」等語。檢方勘驗相關事證後，僅針對饒男辱罵安全士官三字經一事將他起訴，至於饒男對上官施強暴未遂、公然侮辱等罪嫌，則予以不起訴處分。

對此，新竹地院勘驗相關事證，認為饒男因酒後返營區情緒失控，對擔任警戒職務的人當場侮辱，已危害軍紀，行為實有不當，但念在饒男審理期間已坦承犯行，有向被害人道歉，應尚知悔悟，且事發當時年僅20歲，年輕識淺、思慮欠週，因此審酌後依對於擔任警戒職務之人當場侮辱罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬，另宣告緩刑2年，於本案確定後6個月內，支付公庫4萬元，全案仍可上訴。


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