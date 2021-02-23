遠航掏空案投保中心求償　二審仍判21被告須賠近3億

▲遠航掏空案，二審仍判賠近3億元。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空2006年間爆發財務危機，公司營運出問題，一度停飛、重整。受害的3百多名投資人，授權投保中心代為求償，一審判決遠航前董事長崔湧的遺產管理人袁震天律師等21位自然人、法人被吿，應連帶賠償2億9千萬餘元，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，仍判決須賠償2億9,643萬9,107元。可上訴。

檢調單位查出，崔湧夥同公司前總經理陳尚群等人，利用轉投資、假業務真侵占、公帳變私帳等等手法，陸續掏空公司；另外公司前財務處副總吳勇璋，與吳哥航空執行董事樓文豪，以借飛機和機組員的假造合約，讓吳哥航空延遲付款，但吳哥航空最後無力償清數億元的包機款。檢方估計，崔湧等人藉此掏空遠航達20億餘元，因此對崔湧、陳尚群等9名被告提起公訴。

案件審理期間，崔湧與陳尚群2人棄保潛逃，其餘被告經法院審理後，一二審法院均認定吳勇璋、樓文豪等人，犯下《證券交易法》中的「特別背信」、「申報不實」等罪，其中吳勇璋遭判刑7年、樓文豪判刑6年6月。案經撤銷發回，高院更一審前年間改輕判吳勇璋有期徒刑2年、緩刑5年，樓文豪也輕判2年，目前上訴最高法院審理中。至於遭通緝的崔湧，2015年間在美國的康乃狄克州住處自殺身亡。

而投保中心接受331名投資人授權，向遠航公司請求賠償3億餘元。一審判決21名被告，包含崔湧遺產管理人袁震天律師、陳尚群、吳勇璋、前遠航企劃部門主管施建華、樓文豪和遠航公司等自然人、法人等，須連帶賠償2億9,643萬9,107元。

案經上訴，高等法院二審於23日宣判，駁回上訴，仍判決須賠償2億9,643萬9,107元。其中重整後的遠航公司需負擔3％賠償，金額為889萬3191元。可上訴。