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紐約州長古莫陷性騷擾風暴　被指邀女助理玩脫衣撲克！

▲▼紐約州長安德魯‧古莫。（圖／路透社）

紐約州長古莫以「抗鋒急先鋒」形象為人熟知。(圖／路透社)

國際中心／綜合報導

新冠疫情肆虐期間以「抗疫急先鋒」形象為人熟知的紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)，最近陷入「性騷擾」風暴，此一風暴24日成為美國多豕媒體的頭條新聞。

據「哥倫比亞廣播公司」(CBS)等多 家媒體報導，古莫的前女助理波伊蘭(Lindsey Boylan)指控古莫曾對她「性騷擾」。不過古莫的辦公室否認了上述指控。

據了解，爆料者波伊蘭在2015年至2018年期間擔任古莫的助理，職位是「經濟發展部門副部長兼特別顧問」，目前她正在競選紐約曼哈頓行政區的區長。

去年12月，波伊蘭首次提出上述指控。她發推特說，古莫「多年來」一直對她「性騷擾」。古莫當時否認了這項指控，直言「並非事實」，但他並未作出進一步解釋。

本月24日，波伊蘭又在網路上公開發表文章，指控古莫曾「故意」撫摸她的「腰、肩膀和腿」，還在兩人獨處時親她。 波伊蘭具體描述，2017年10月，他倆乘坐「納稅人贊助的飛機」從紐約西部參加完活動返回時，古莫邀請她玩「脫衣撲克」。

博伊蘭寫道：「他面對著我坐著，我們的膝蓋幾乎都要碰到了。他的新聞助理在我右邊，一名州警在我們後面。我試著保持冷靜。但那一刻，我意識到我已經變得多麼順從。」

波伊蘭又說，2018年，當她在古莫位於曼哈頓的辦公室裡對他進行關於經濟和基礎設施的一對一簡報後，古莫又「越界」了。她說：「當我起身準備離開，走向一扇敞開的門時，他走到我面前，親了我的嘴唇。我嚇壞了，但我繼續往外走。在那之後，我更加恐懼了。每天上班時都覺得噁心。」

報導說，波伊蘭最終於2018年9月辭職。波伊蘭不僅指控古莫騷擾自己，還指控他同樣對其他女下屬言語輕薄。」 鎮鎮

「國家廣播公司」(NBC)報導，古莫辦公室否認波伊蘭的最新指控。古莫的新聞秘書吉魯亞德(Caitlin Girouard)在聲明中說：「正如我們之前所說的，波伊蘭女士指控州長有不當行為的說法完全是子虛烏有。」 鎮吉魯亞德稱，2017年10月古莫的航班資訊顯示，他沒有跟波伊蘭在同一架飛機上。

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關鍵字：

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