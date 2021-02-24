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社會 社會焦點 保障人權

大學教師邀男學生吃飯看夜景　車內伸手上下亂摸...他1招落跑

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲實踐大學簡姓兼任教師帶同校男大生看夜景，竟在車上觸碰對方乳頭猥褻得逞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

為人師表應符合道德標準，但實踐大學這名簡姓兼任教師，竟以老師身分約男學生一起到校外用餐，甚至到北市內湖碧山巖山夜景，在車上表示要幫男大生「看手相及按摩」，手往男大生鼠蹊部移動，甚至觸碰乳頭猥褻得逞。士林地檢署偵結，認定該師涉犯利用權勢為猥褻行為罪嫌，依法提起公訴。

據悉該名44歲簡姓兼任教師，在學校教授大一通識課程，2019年10月30日時，他邀約男大生阿奇（化名）一起到中山區日本家庭式連鎖餐廳用晚餐，用餐結束結束後，簡師提議開車到碧山巖看夜景。

阿奇不疑有他便答應邀約，豈料在車上時簡師竟以看手相、按摩為由，先將手放在阿奇膝蓋上作出推拿動作，緩緩往上按壓到鼠蹊部，並要求阿奇指出2個乳頭中心位置，甚至要求阿奇解開褲子；簡師隨即摸胸再摸乳頭，又將手伸進褲子內猥褻得逞。

阿奇見狀相當慌張，當下不知道該如何是好，只好說自己想上廁所並要求老師開車載他到捷運站搭車回家，事後阿奇也向校方性別平等教育委員會提出申訴，經由社工告發後，警方交由婦幼隊受理偵辦。

簡師到案說明稱，當天是想帶阿奇去碧山巖拜拜順便看夜景，在車上只是想幫他按壓推拿，直到阿奇想上廁所他才停止一切動作。對此檢方認定，簡師與阿奇是師生關係，他身為教師而阿奇受他監督、扶助、照護之人，他卻利用權勢猥褻學生，並依法提起公訴。

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