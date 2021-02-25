人妻曝醫師夫「愛嫖妓、性騷護理師」！崩潰求離婚…他吐真實心聲

▲高雄醫師娘控訴丈夫嫖妓成性、性騷擾護理師，又滯美不歸，決定提出離婚訴訟。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名醫師娘控訴，擔任婦產科醫師的丈夫性癖好奇特、嫖妓成性，還喜歡騷擾護理師，最後人更直接滯美不歸，留下診所爛攤子給她善後，讓她忍無可忍決定提出離婚訴訟。醫師則是抱怨，妻子脾氣暴躁，暴力行為逼得他躲到美國跟女兒同住，同意離婚。法院認為兩人都明顯沒有維持婚姻的念頭，最後判准離婚。可上訴。

醫師娘主張，1975年與丈夫結婚，但夫妻倆於1985年協議離婚，離婚後她便移居美國，後來因為父母即力勸和，她為了顧全大局，這才在1990年與丈夫復婚，並在1992年陪赴美唸書的女兒出國，台美兩地奔波的日子直到女兒大學畢業後才結束。沒想到醫師娘返台後發現，丈夫竟然性好漁色，嫖妓成性、玩女人、對護理師性騷擾的壞習慣始終沒有改。

此外，醫師娘提到，丈夫敵視她、性癖好奇特，經她發現後，雙方爆發多次爭吵，丈夫雖然寫了一張又一張的「悔過書」、「協議書」、「誓言」等求原諒，但慣性嫖妓行為已經違背了夫妻忠誠義務，且丈夫罹患色情妄想症、精神官能性憂鬱症，已嚴重影響2人婚姻，事後又以女兒在美國搬新家為由，赴美後滯美不歸，留下不少爛攤子讓她心力交瘁，雙方分居至今已11年，希望法官能判准離婚。

醫師則稱，他在高雄開設婦產科診所，業務非常繁忙，沒想到妻子婚後即出現暴躁脾氣，大小事輕則大吼大叫，進而使用暴力，讓他不堪其擾，才會決定離婚，後來1990年間因為妻子遭受重大變故，要求與他復合，他原以為妻子個性會改變，沒想到暴力依舊，他為避免遭受傷害，才會躲到美國舊金山與女兒同住，直言妻子的暴力行為讓他始終不敢回家，也為一直不能回家這件事感到困擾，同意離婚。

臺灣高雄少年及家事法院勘驗各項事證後認為，雙方已經10多年沒有共同生活，對於彼此的生活情況難以了解，情感也十分疏離，且兩人都明顯沒有共同維持婚姻的意願，最後判准夫妻倆離婚。全案仍可上訴。