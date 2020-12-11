快訊／羅志祥空中游泳池「已經拆了！」　只剩部分墩座⋯照片曝光

▲羅志祥游泳池已自行拆除。（圖／北市建管處提供）

記者袁茵／台北報導

知名藝人「小豬」羅志祥在內湖豪宅頂樓打造泳池遭檢舉，建管處1日派員時，羅志祥稱有事無法配合，所以主動提供照片，建管處於3日派員前往現場會勘丈量尺寸，結果以無正式行文為由，被大樓物業管理公司拒絕開門，因此在程序補正之後，於11日再度派員至現場會勘，確定羅志祥已經配合拆除，只剩下部分墩座尚未拆除。

建管處11日中午表示，羅志祥所有建物露台涉及擅自增設水池一座，經建管處函文該住戶配合領勘，已於11日入內勘查後確認，該增設游泳池面積約為14.82平方公尺(5.7m*2.6m)，目前業已由違建人自行配合拆除中，僅剩部分墩座尚未拆除，建管處勘查人員現場已要求依切結內容於109年12月30日前全部拆除完畢報驗。

▲羅志祥豪宅頂樓的空中游泳池已自行拆除，現況僅剩墩座。（圖／北市建管處提供）

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