追思會上摸小鮮肉屁股　下秒稱「唉呦不錯喔」...怪大叔被起訴

▲曾參選議員的康姓男子，竟於前總統追思會上摸男學生，更戲稱「唉呦不錯喔」。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

記者黃宥寧／台北報導

曾參選市議員康姓男子，於新北市某高中參加追思會時，藉故與男學生攀談，竟然趁男學生不注意時竟伸出手抓男學生屁股，甚至還對著他說「唉呦，不錯喔」。男學生直到典禮結束向師長表示自己遭摸，經目睹一切的另名學生及調閱監視器，認定康男涉嫌性騷擾男學生，士林地檢署依法提起公訴。

事發回到去年9月19日上午11時許，康男前往淡水某高中參加追思典禮，豈料他在會場上看見學生小彥（化名），竟不懷好心向前與他攀談，小彥見他是個60多歲長輩也很有禮貌與他聊天，豈料，下秒康男竟徒手抓了小彥屁股一下，甚至對著小彥說「唉呦，不錯喔」，小彥當下相當錯愕並等到典禮結束向老師告知。

由於當天典禮也有許多校外人士共同參加，師長立刻調閱監視器，發現康男確實有肢體性騷擾小彥，加上身邊同學更指證歷歷目睹一切表示「康男把手移動到小彥屁股位置」，立刻驚訝告訴旁邊同學「有人被摸屁股」。

涉嫌性騷擾的康男到案表示，確實有與小彥聊天甚至也有碰到小彥，對此檢方認為康男涉嫌性騷擾，且故意對少年犯性騷擾罪，建請法院加重其刑，全案提起公訴，

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