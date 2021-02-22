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強摸女記者不舉逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關

記者陳豐德／新北報導

親民黨立委李鴻鈞前辦公室主任張書維，2019年2月遭控一場春酒席間色膽包天，分別對2名電視台女記者揉胸、上汽車旅館企圖性侵，卻因為「硬不起來」，只能強迫女記者口交，但張書維反駁是被設局仙人跳，還開記者會澄清「若我這麼王八就抓去關」；今日新北地院判決出爐，認定張書維犯強制猥褻、強制性交2罪，合併處7年徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，張書維在2019年2月22日中午與電視台女記者小君、小蘭春酒聚會後，下午3時許續攤前往KTV唱歌，張出發前就預先拿給小君7、8千元，囑託如果自己喝醉就用這筆錢買單，卻趁進到包廂友人還沒來前伸出狼爪，跟小蘭合唱時伸出手摟肩，還順勢抓捏胸部，起初小蘭為他只是不小心將手撥開，沒想到張卻肆無忌憚，持續使出鹹豬手。

▼張書維曾開記者會聲稱自己是被設局仙人跳，還說如果有我出去被車撞死。（圖／資料照）

▲張書維。（圖／記者陳以昇攝）

小蘭當場氣得當時將張推開，指責「主任，不要這樣」，沒想到張仍不罷休，持續抓捏胸部後，更往下撫摸腰部、並撩起小蘭短裙，隔著內褲撫摸她的大腿及臀部，讓原本只是想應酬唱歌的小蘭驚慌失措，不知該如何是好。之後張把目標移往沙發上的小君，先用手肘頂小君胸部後，再摟著小君隔著襯衫撫摸她的胸部，小君受到驚嚇不斷將身體內縮以示拒絕，張卻仍然故我。

由於張的友人有事沒辦法一起出席唱歌，小蘭以隔日有行程為理由先行離席，小君見張書維已經有酒意，透過LINE聯繫張的友人，對方卻沒辦法來將他送回家，礙於情面，小君只好以事前張書維囑託的現金買單，並陪同他叫計程車，打算將他送回新莊中和里里辦公室，過程中張卻突然要求計程車改開往汽車旅館內，2人因此發生爭執，但由於張保證將他送到摩鐵後就能離開，小君為了能求脫身，便不再堅持。

一進到摩鐵後，小君原本想要返家，但因為一時尿急進入房間內上廁所，打算離開時卻被張書維強壓在床上，強扯下上衣領口後親吻胸部，身上的衣物、內褲也被大力扯下，就在張打算性侵小君時，她嚇得大聲哭喊「不要，我生理期來你不要這樣」並不斷倒退躲避，張仍不罷休，將小君頭部強壓替自己口交得逞後，要將她壓在床上企圖性侵，但因為硬不起來只能作罷。

▼張書維要求計程車改開往摩鐵，小君為求脫身只好將他送進房間。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

案件曝光後，李鴻鈞第一時間就將張書維辭退，張書維卻開記者會痛哭，聲稱是被設局仙人跳，他當時指出，媒體報導他與小君在汽車旅館待了將近1小時是錯誤的，「我們那天到摩鐵都已經晚上6點半多了，她7點左右就離開，前前後後大約只有20分鐘！」張書維澄清，當下進到房間後，2人確實有摟抱等親暱動作，但他並未強脫女方衣物，「衣服是她自己脫的，她還叫我『X她』。

張書維還說，後來我們並沒有發生進一步的關係，因為我們聊到我有家庭，而她也有男友，我就問她『這樣真的好嗎？』最後就不了了之，女方也自行離開摩鐵，甚至離開後還在摩鐵門口傳訊息，跟我說『我們都喝多了』！」當記者追問，「你是否也有脫衣」時，張書維則委婉地說，「我應該也有脫，現在叫我回想，真的很不堪！」還說「如果今天我這麼王八蛋的話，那就把我抓去關沒關係！」

案發後小君曾對社工吐露目前已經離職到其他家媒體工作，還說「這件事情對媒體從業人員是一個很大的傷害，其他同業都對我指指點點，我永遠被貼上標籤」等語；而小蘭則在開庭時證稱「我已經從電視台離職，這件事讓我沒辦法自信地站在攝影機前播報新聞，我覺得全世界都知道這件事，我很想躲起來，從來沒有人相信這件事，或許還會質疑我和小君做錯了什麼，張事後還說我們對他仙人跳，等於我被貼上標籤，不管我多努力工作都無法去除，所以我被迫放棄夢想」。

▼小君尿急想上廁所，在搭乘電梯時看不出張書維有何異樣。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北地院法官審酌，案發後2被害人敘述明確，且有心理師、醫院診斷證明能擔保補強2人敘述為真，當天2女與張因為公務關係件過1、2次面，彼此沒有任何曖昧情愫，且有LINE對話可證明小君有聯繫張的友人將喝醉的他帶回，因為友人有事走不開，小君才會叫計程車將張送到新莊的辦公處所；計程車司機也能證明是張很大聲說要去汽車旅館，雙方有發生爭執；進到汽車旅館後，小蘭雖一時尿急進入房間上廁所，也僅能認定是她警覺性不足，不能認定同意跟張發生性關係，因此法官認定張書維的犯行明確。

法官考量，此案對被害人造成相當嚴重的心理創傷，但張書維犯案後仍然否認犯行，還在開庭時辯稱是跟小君兩情相悅、開記者會指控被仙人跳，無疑是對被害人二度傷害，又沒辦法跟2人和解或賠償損害，應予以嚴懲；但案發時張書維是服務處主任，月薪4萬多元，目前在打零工須扶養2名未成年子女，審酌後判張書維強制猥褻2罪1年4個月徒刑、強制性交5年徒刑，合併執行7年，全案可上訴。

▲▼張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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