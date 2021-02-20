咬斷性侵者舌頭屬正當防衛！韓女獲不起訴處分

▲一名男子意圖性侵受害女子，不料反遭對方咬斷舌頭。(圖／示意圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

「韓聯社」報導，韓國釜山地方檢察廳本月公布一起「咬舌自衛」案件的調查結果。一名女子在遭性侵的反抗過程中咬斷犯罪男子的舌頭， 被決定屬「正當防衛」，因此不予起訴。

韓國KBS電視台報導說，此一事件發生在去年7月。犯罪男子發現酒醉的受害人後，將她帶到自己車裡，並把車子開到一處荒山野嶺。犯罪男接著用事先買好的膠帶將女子綑綁然後強吻，不料卻反被對方咬斷他的舌頭達3公分左右。

案發後，犯罪男反以遭對方傷害為由提告。他聲稱，該女子是在自願跟他親吻的過程中咬斷他的舌頭。檢察機關透過行車記錄器的資料進行分析後，認定該男子撒謊。檢方認為：被告咬斷男子舌頭，是為保護身體和性自主權不被侵害而作出的舉動，屬正當防衛。檢方最後更以涉嫌性侵導致傷等罪名起訴該名男子。

1965年韓國也發生過一起類似案件。當時的遭性侵而咬斷對方舌頭的女子獲判緩刑，而施暴男子卻被判無罪，去年5月，年逾70的受害女子向法院申請再審，遭法院駁回。《韓國日報》稱，這次韓國法界專家向檢方認定遭性侵女子咬斷對方舌頭屬於正方防衛，具開創性意義。