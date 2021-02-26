LIVE／立法院新會期開議　蘇貞昌專案報告疫苗整備、百億養豬基金

記者蘇晏男／台北報導

立法院新會期26日開議，針對新冠肺炎篩檢、疫苗整備，以及百億養豬業基金等相關事項，行政院長蘇貞昌今赴議場進行專案報告並備質詢。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

蘇貞昌昨天在行政院會上裁示，26日的專案報告與3月1日的施政報告，各機關首長除陪同總統接待外賓、重要公務出國，或其他重大緊急事務必須部長、首長或閣員親自處理外，需事先向他請假並獲得同意，否則全部均應出席。

在我國疫苗採購規劃上，行政院表示維持「國外多元採購，國內積極研發」的策略。根據衛福部長說法，台灣疫苗總採購目標約3000萬至4500萬劑，其中洽購國際疫苗為2000萬劑，包含COVAX取得476萬劑、AZ直接洽購1000萬劑、莫德納直接洽購505萬劑；而國產疫苗方面，則將取得2000萬劑左右，目前高端疫苗、聯亞疫苗都進入二期臨床試驗。

另外，針對養豬產業基金上，農委會研提為期4年（2021年至2024年）的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，整體經費達128.3億元，推動屠宰場與肉品冷鏈升級、養豬場現代化與轉型升級、保障豬農收益穩定、豬隻死亡強制保險增加保費補助等8大項輔導策略。