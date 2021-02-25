老媽不滿遭威脅去報案　逆子嗆「放火燒厝」打開2瓦斯桶

▲桃園市八德區李姓男子去年2月間與老媽爭吵，媽媽到派出所報案時竟遭恫嚇「如不跟他回家，等下放火燒家裡」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年2月間因細故與媽媽發生爭執，媽媽不滿被威脅跑到附近派出所報案，在製作筆錄時，李在派出所門口恫嚇老媽說「如果不跟他回家，等一下放火燒家裡」等語，嚇得老媽更不敢回家，李返回住家後果真在1樓與2樓之樓梯口各放一個瓦斯桶，還開啟開關導致瓦斯臭氣四溢，警方會同消防人員到場後趕緊將瓦斯桶關閉並將李送辦；桃檢25日偵結依公共危險罪嫌提起公訴。

檢警調查，43歲的李姓男子與媽媽同在八德區介壽路附近住家同住，去年2月23日晚間，母子因細故起爭執，老媽遭威脅後怒向附近的四維派出所報案，李在後方跟隨，凌晨2時許，老媽在派出所製作筆錄時，李在派所門口對老媽恫嚇「你如果不跟我回家，我等一下就放火燒家裡」等語，老媽心生畏懼下更不敢隨兒子返家。

李男悻悻然折返住家，竟真的到廚房各拿一桶瓦斯桶，還打開瓦斯開關，導致瓦斯臭味四溢，鄰居聞到異味後查看，發現李扛著瓦斯桶，趕緊打電話報警求助；員警到場後會同消防人員趕緊關閉瓦斯桶開關，將李依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

李男在偵訊時坦承有恫嚇媽媽與返家後有在住家放置瓦斯桶至樓梯間之事實，但否有企圖點火引燃瓦斯之企圖，警方則提供密錄器錄得李在派出所前恫嚇老媽影像畫面，與接獲鄰居報案，李有扛瓦斯桶企圖點燃之舉，現場還有鄰居指證確實有看到李扛瓦斯桶之動作，但沒有以打火機企圖點燃之事實，當時鄰居曾上前嘗試安撫，李才拿出打火機點燃一根香菸；檢方偵結將李依公共危險罪嫌之放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌提起公訴。

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