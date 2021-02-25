228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，228連假前，大溪警分局公布替代道路，籲請賞花族配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

228連假即將到來，位於大溪與復興區的北橫正值賞櫻季，滿山遍野的櫻花盛開吸引大批遊客上山賞花，大溪警分局指出，27日起至3月1日是228連假，為避免眾多賞花遊客湧入造成北橫等風景區周遭道路壅塞，將在部分道路實施交通疏導與整點放行措施，並公布替代道路，籲請賞花族遊客配合。

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▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，滿山櫻花吸引大批遊客賞櫻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局表示，目前大溪與復興區為熱門觀光景點，其中復興區拉拉山與北橫地區正值賞櫻熱季，台7線（北橫公路）沿線、中巴陵櫻花步道與上巴陵恩愛農場為主要賞櫻熱點，預計連假期間櫻花將滿開，警方預估將有大量賞櫻人潮湧入，將實施交通疏導措施，提供遊客參考。

▲桃園大溪與復興區正值賞櫻熱季，滿山嫣紅櫻花吸引大批遊客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交通疏導措施如下：

一、遊客車輛由桃116線往中心路進入恩愛農場，於進、離場時以整點放行，減少中心路雙向車流會車停等致車流回堵。

二、賞櫻農場停車位有限，如遇車輛滿庭時禁止遊客車輛進入中心路，請聽從指揮人員引導至上巴陵停車場，停車場旁由業者協調租賃車業者設有收費計程車，接駁遊客往返農場，將實施整點放行須配合管制人員指揮。

三、對於欲進入中心路（往恩愛農場方向）其他民宿或露營區旅遊車輛，須依業者於拉拉山遊客中心設置之臨時服務站，取證後始能放行。

四、復興區台7線下山建議替代道路：

（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

五、前往大溪老街返程建議替代道路：

（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（二）往桃園、新北方向遊客建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。

▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，警方呼籲賞櫻遊客配合交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局呼籲，賞櫻遊客為增進旅遊品質與避免塞於車陣，山區路幅狹窄停車位有限，禁止路邊違規停車，請配合警方指揮以確保安全與旅遊品質。

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