　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，228連假前，大溪警分局公布替代道路，籲請賞花族配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，228連假前，大溪警分局公布替代道路，籲請賞花族配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

228連假即將到來，位於大溪與復興區的北橫正值賞櫻季，滿山遍野的櫻花盛開吸引大批遊客上山賞花，大溪警分局指出，27日起至3月1日是228連假，為避免眾多賞花遊客湧入造成北橫等風景區周遭道路壅塞，將在部分道路實施交通疏導與整點放行措施，並公布替代道路，籲請賞花族遊客配合。

▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，滿山櫻花吸引大批遊客賞櫻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，滿山櫻花吸引大批遊客賞櫻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局表示，目前大溪與復興區為熱門觀光景點，其中復興區拉拉山與北橫地區正值賞櫻熱季，台7線（北橫公路）沿線、中巴陵櫻花步道與上巴陵恩愛農場為主要賞櫻熱點，預計連假期間櫻花將滿開，警方預估將有大量賞櫻人潮湧入，將實施交通疏導措施，提供遊客參考。

▲桃園大溪與復興區正值賞櫻熱季，滿山嫣紅櫻花吸引大批遊客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園大溪與復興區正值賞櫻熱季，滿山嫣紅櫻花吸引大批遊客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交通疏導措施如下：
一、遊客車輛由桃116線往中心路進入恩愛農場，於進、離場時以整點放行，減少中心路雙向車流會車停等致車流回堵。
二、賞櫻農場停車位有限，如遇車輛滿庭時禁止遊客車輛進入中心路，請聽從指揮人員引導至上巴陵停車場，停車場旁由業者協調租賃車業者設有收費計程車，接駁遊客往返農場，將實施整點放行須配合管制人員指揮。
三、對於欲進入中心路（往恩愛農場方向）其他民宿或露營區旅遊車輛，須依業者於拉拉山遊客中心設置之臨時服務站，取證後始能放行。
四、復興區台7線下山建議替代道路：
（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。
（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。
五、前往大溪老街返程建議替代道路：
（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。
（二）往桃園、新北方向遊客建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。

▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，警方呼籲賞櫻遊客配合交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北部橫貫公路沿途正值賞櫻季節，警方呼籲賞櫻遊客配合交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局呼籲，賞櫻遊客為增進旅遊品質與避免塞於車陣，山區路幅狹窄停車位有限，禁止路邊違規停車，請配合警方指揮以確保安全與旅遊品質。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►老媽不滿遭威脅去報案　逆子嗆「放火燒厝」打開2瓦斯桶

►國內疫情趨緩　鄭文燦：市府開放各單位3月起春酒與各種節慶活動

►228連續假期將屆　桃園國道將實施管制封閉與交管措施

ET快訊
福原愛、江宏傑瘋傳離婚　工作人員回應揭「婚變真相」
1隻7萬！「藍寶堅尼雞」遭浪浪滅門　雞農氣得想提國賠
情侶公園活春宮！民眾氣瘋錄影報警　他們「堅持做完」
正妹醫「自吸迷姦藥」64秒即倒！　實拍過程太震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

LIVE／20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間　陳時中上火線說明

搶優秀生！清大首推Podcast「那可那可清華」　分享面試秘訣

大前輩參戰！專科醫師拍片打臉「吃感冒藥沒用」　蒼藍鴿傻眼回應

外送扛3大袋「66罐飲料+零食」爬6樓！外送哥：死不幫忙　結局曝光

彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」27日才會好轉

學測74級分放棄學醫　二林高中學霸謝秉宏鍾情歷史系

揪人免費吃壽司！他「隨便都70盤」下午板橋開戰　鄉民搭高鐵衝了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

LIVE／20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間　陳時中上火線說明

搶優秀生！清大首推Podcast「那可那可清華」　分享面試秘訣

大前輩參戰！專科醫師拍片打臉「吃感冒藥沒用」　蒼藍鴿傻眼回應

外送扛3大袋「66罐飲料+零食」爬6樓！外送哥：死不幫忙　結局曝光

彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」27日才會好轉

學測74級分放棄學醫　二林高中學霸謝秉宏鍾情歷史系

揪人免費吃壽司！他「隨便都70盤」下午板橋開戰　鄉民搭高鐵衝了

「肉體換租」招攬女房客　要求穿比基尼煮飯、打掃！噁房東遭起訴

守二壘難度激增！與三壘大不同　王威晨動腦求進步

日系穿搭共通點是「女子力」！寬鬆卻有腰身、善用多層次　4大指標必學

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

橘衣平頭男捷運月台無故踹人！　罵完三字經溜進車廂落跑

郭雪芙看診「下衣失蹤」狂露腿！卻被揪P圖：不好看…她罕見回應了

挑戰男團選秀生存戰　《Be The One A級戰場》海選啟動

邰智源在拚什麼？回顧「5年前說的話」真的說到做到

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

影／士林官邸11萬株鬱金香滿開！手工風車、熱氣球秒飛歐洲

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

外送員「神反應」一招氣死百貨女

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

遇濃霧必開3種燈？他不鼓勵打雙黃燈

「不願浪費分數而填醫學系」　醫千字文曝3優點

抹布丟太準　下一秒違規騎士GG

今晨濃霧！元宵夜變天降6度　連假「雨最多」時間出爐

客點60瓶水！外送員哀號「拆單還是很重」

買2張火車票「售票員給7張」　原因超暖心

婆婆帶6人闖娘家「圍爐」！媳婦氣：差點全武行

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

遇到流氓警衛「外送拒上樓」！內行1招雙贏

更多熱門

相關新聞

特搜台中賞櫻景點能拜財神廟、看雲海

特搜台中賞櫻景點能拜財神廟、看雲海

全台各地櫻花開得夢幻，如果你到現在都還沒賞櫻，一定要把握即將到來的228連假。以下就整理台中必去5大賞櫻景點，除了能賞整片夢幻櫻花海之外，還能拜隱藏版財神廟、搭小火車，如果夠幸運，還有機會看到絕美雲海。

228連假3大地雷路段曝　一張圖秒懂

228連假3大地雷路段曝　一張圖秒懂

228連假　桃園國道將實施封閉管制

228連假　桃園國道將實施封閉管制

228連假國道客運最新銷售狀況

228連假國道客運最新銷售狀況

月津港藝術燈飾美翻了

月津港藝術燈飾美翻了

關鍵字：

北橫櫻花季228連假交通疏導

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面