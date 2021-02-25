認小三身分「偶爾開心偶爾悲傷」！千字文控長官性侵不起訴關鍵曝

▲新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，新北檢不起訴處分。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陳豐德／新北報導

新北市政府衛生局林姓女員工去年7月3日從衛生局頂樓9樓墜下身亡，尋短前6小時還在臉書PO出千字長文，控訴遭某長照機構執行長廖男性侵，新北地檢署接獲林女父母提告後傳喚17人作證，一名高中同學作證林女坦承自己是第三者「偶爾會很開心，偶爾會很悲傷」，也有閨蜜聽林女透露自己遭性侵，但檢察官審酌倆人對話LINE對話紀錄、及開心遊玩的照片影片，認為林女所表現不像是遭性侵後的反應，認定性侵罪嫌不足，將廖男不起訴處分。

林女輕生前曾於臉書PO出千字長文，指控廖姓執行長，「想到你用強暴、謊言、暴力、背叛毀了我的人生，你卻還有家庭可以回，還有無知的群眾可以靠，而我的傷痛要回歸給誰…」、「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』，他的動作卻沒有停過，掙扎了一個小時後，他達成了，並且用飛快的速度穿好衣物，說跟家人有約要出去玩，留下一片狼籍的房間與虛脫的我。」

檢警調查時，林女的高中相當要好的證人吳女表示，2018年9月認識廖男時，林女就邀約3人一起用餐，當時並無異樣；事後林女坦承跟廖男交往當中，但自己是第三者，跟他交往偶爾會很開心，偶爾會很悲傷，因為不能像一般正常的戀情要求對方隨時陪伴，心裡很不是滋味，但下班偶爾能一起去吃飯、出去玩，也會有開心的感覺。吳女表示曾有勸過她要分手，但她都表示要再等等看廖男。

▼林女生前曾向閨蜜談及自己變成小三。（圖／翻攝臉書）



一名衛生局女同事林女也證稱，死者曾說過之前在長照機構任職時有天去續攤，當天廖男一直吐，原本現場還有另位女性，該位女性離開後廖男就問能否親她，死者當下拒絕，廖男就用「比較激烈的方式」性侵死者。2019底死者不滿廖男為何能活得像正常人，曾打算把跟廖男交往的照片給正宮看，女同事就佯裝徵信社約廖男正宮在潛水灣見面，之後正宮就寫檢舉函檢舉死者有不正常的男女關係。

一名前同事也向檢警表示，有一次林女透過電話跟他說遭廖男性侵，當下有問林女為何不去報警，林女則說已經過了1個月了，而且擔心講出來後不知道還能不能在長照界工作。此外林女還有談到廖男有對她下跪道歉認錯，說會負責並且會結婚，她才決定跟廖男交往，她覺得只要兩人在一起就不會那麼痛苦，而且也可以得到補償。

檢察官根據林女2018年6月到2019年7月間在臉書刊登跟廖男出遊、餐敘的合照，都看不出異樣，加上還有一篇她所寫的文章更明白表示對廖男的感謝，認為如果真的遭廖男性侵，常理來說並不會主動邀約一同餐敘、PO出合照感謝，還會在對話中表示對廖男的愛意與關心之意，與一般性侵被害人反應相差甚遠，因此難以認定林女生前臉書的控訴是真實情節。

檢方認定，此案沒有積極證據能證明廖男有性侵事實，而且同事曾聽聞林女轉述曾遭性侵部分，只屬於傳聞證據，且同事與林女交情較好，說法可能會偏頗；加上林女在去年就墜樓身亡，難以認定她的死亡跟兩人的性行為有因果關係，因此將廖男不起訴處分。

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