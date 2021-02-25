妙齡女感情不順求助　中年大叔誆「阿修羅上身」騙嘿咻下場曝

▲黃男騙稱深信鬼神的女子小云（化名）自己「阿修羅鬼神上身」，以藉機性侵她。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／新竹報導

26歲女子小云（化名）為了解決與男友的感情問題，時常找45歲黃姓男子商討，怎料，黃男一日竟用神棍話術，誆稱自己已讓阿修羅鬼神上身，可以幫小云算命，接著便提出「親密觸碰」的要求，騙說這樣才能避免厄運，導致深信神明的小云因而受騙、遭到性侵。事件曝光後，新竹地院審結依強制性交罪判黃男有期徒刑4年。可上訴。

小云2020年1月與黃男相識後，只要與男友相處上出現問題，就會前去諮詢黃男，沒想到經過1個月的交流，黃男竟喜歡上了小云還與其告白，且遭拒絕後他仍不死心，隔（2）月16日與小云相約自己住所見面。小云起初有些遲疑，不過因黃男一再保證不會有越矩的行為，她最後答應邀請。

▲小云誤信黃男已讓阿修羅鬼神上身，進而答應與其發生關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

赴約當日，黃男在家中拿出黑色骷顱人頭造型的物品，並以刀子開始砍自己後背，表示他已讓阿修羅鬼神上身，接著就把小云拉過去舌吻，要她跟阿修羅敬酒。黃男再稱，若是小云答應胸部及私處不讓第三人觸碰，僅給他碰觸的「約定」，就可以協助處理她與男友間的問題及算命，如欲解除合約，則僅須與黃男發生性行為，且當日需在該處留宿，這樣才能避免厄運。

相信鬼神算命的小云，看到黃男拿著刀把自己砍到流血，真的以為他被神明附身，在問事完後，就順從地與黃男發生關係，她認為這就是問神應該付出的代價。事發隔天，小云的男友發現小云心神不寧且答非所問，驚覺有異，經詢問後小云才吐露遭性侵害一事，2人遂趕緊至醫院驗傷並赴警局報案。

法庭上，黃男辯稱2人是合意性交；但新竹地院審理時認為，小云是因情感問題而陷入非理性的法術，後續又因過於徬徨無助，所以同意讓性自主接受妨害；法官審酌黃男為逞一己私慾，竟漠視小云身體控制權，行為已造成她心理上難以磨滅的陰影，另他自始至終皆否認犯行，最後依強制性交罪判處有期徒刑4年。可上訴。

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